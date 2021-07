Zdeněk Vřešťál z Nerezu žije v kovárně u Kutné Hory. Sousedé jsou fajn

V hlavním městě, odkud hudebník pochází, na něho začalo být moc rušno. S druhou manželkou Martinou, jejíž rodiče žijí nedaleko Třebíče, proto začali hledat místo mezi jejich původními domovy a objevili Nové Dvory, městys s bohatou historií, kam se v roce 2005 přestěhovali.

Vřešťál by ho za jiné místo v žádném případě neměnil, protože je tu klid a do Prahy se bez problémů dostane autem i vlakem za pouhých 50 minut. V obci je navíc všechno, co potřebuje, a na větší nákupy lze zajet do Kutné Hory, která je co by kamenem dohodil.



„Na zámku, z nějž je dnes základní škola, žil hrabě Jan Rudolf Chotek a tady, kde dnes bydlíme my, měl kováře, který v rybníku vedle domu plavil koně. Spodní část domu byla postavena kolem roku 1780 a dodneška jsou tady vidět cihly začouzené od ohně,“ prozradil Vřešťál, jenž prostory bývalé kovárny obývá spolu se ženou, dcerou Klárou a synem Metodějem.



Právě z dřívější kovárny si Zdeněk udělal své království, kde skládá hudbu a vyřizuje vše potřebné ohledně práce. Do místnosti se starou klenbou lze vejít přes chodbu v přízemí, nebo se dá využít francouzské okno vedoucí na zahradu.

„Cihly, ze kterých je klenba, jsem obrousil sám a byla to hrozná práce, dnes ale připomínají původní stavení, o jakém najdeme záznamy z doby hraběte Chotka,“ uvedl pyšně písničkář, jemuž klenutý strop a metrové zdi dodávají příjemný chládek i v parném létě. Stěny si ozdobil obrázky od dcery Veroniky z prvního manželství.

„Vyšla nám deska s názvem Cela, ze které jsme všichni nadšeni. Název vymyslela Lucia Šoralová, protože jsme byli všichni zavřeni rok doma, ale je to spíš o vztazích mezi mužem a ženou,“ prozradil muzikant s tím, že kapela Nerez a Lucia dostaly od nahrávací společnosti smlouvu i na další desku.

Pomohli šikovní kamarádi

V místní hospodě Zdeněk natrefil i na šikovné řemeslníky, kteří mu zrekonstruovali staré přízemí. „Pyšný jsem na novou koupelnu, s níž mi pomohli kamarádi. Je na místě, kde byli původně ustájeni koně. Když se tady kopalo, byli tu ještě po dvou stech letech ty koně cítit,“ popsal hudebník, jemuž místní pomohli i se spádem odpadů, což byl docela oříšek.

V místě bydliště pořádá Zdeněk také akci, jež nese název Zpívaná v Nových Dvorech. „Zpívaná spočívá v tom, že se sedí v hospodě a lidé si vezmou kytary a po koncertě také hrají a zpívají. Je to často až do rána. Všichni se těšíme, až to zase nastane. Vždycky pozvu ještě někoho z přátel, jako je Žalman, Krausberry nebo Samson Lenk, na téhle akci hrají menší party,“ prozradil Zdeněk, jenž na Zpívanou vždy vylepuje plakáty po okolí.



Místo pro bydlení a odpočinek

V obytném prvním patře mají majitelé domu kuchyň, velký obývák spojený s ložnicí a dětský pokoj, který obývají Klárka a Metoděj. Detaily a dekorace doladila manželka Martina, některé z nich i sama vyrobila. V interiéru proto najdeme renovovaný starý nábytek, šité doplňky a další vychytávky. „Manželka má smysl pro detail,“ pochválil Zdeněk Martinu, jež pracuje jako učitelka jazyků a překladatelka.

V domě je ještě půda, která skýtá další možnosti na rozšíření obytného prostoru. Do budoucna proto rodina nevylučuje, že se z domku stane dvougenerační sídlo, pokud někdo z potomků obsadí a zrekonstruuje právě půdu.

U Vřešťálových je nedílnou součástí bydlení také zahrada, na níž rodina pěstuje ovoce a zeleninu. I když záhony nejsou nijak velké, úroda z nich je bohatá a stačí pro celou rodinu. Daří se tu okurkám, rajčatům, jahodám nebo rybízu. Na zahradě je také stará studna, jejíž voda sice není k pití, ale rostliny na zahradě zavlažuje na jedničku.

„V době covidu jsem tu naštípal hromadu dříví, které poslouží během léta na táboráky,“ prozradil Zdeněk, jenž má na zahradě zaparkovanou starou babetu, na níž objíždí okolní vesnice, když vylepuje plakáty. Po okolí rád jezdí také na kole, čímž se po šedesátce udržuje v kondici. „Příroda je tu opravdu na dosah, k plotu nám v noci zabloudí srnky i divočáci,“ dodal na závěr Zdeněk Vřešťál, jenž na zrekonstruovanou kovárnu nedá dopustit.