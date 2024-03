Zpěvák lidovek Břetislav Osička žije ve vinařském domě na jihu Moravy

Zpěvák Břetislav Osička se narodil v roce 1963, což bylo v době, kdy byl dům již dostavěný. Osičkův otec Václav v něm chtěl provozovat vinařský závod, ale tomuto účelu stavba nikdy nesloužila. „Byly tady s tím velké plány, ale nakonec ze všeho sešlo a zůstala nám jen blízkost lanžhotského nádraží,“ svěřil se Břetislav Osička. Rodina bojovala ze všech sil, aby o dům nepřišla, což se nakonec podařilo.

Bývalý člen dechové kapely Moravanka tak získal domov, do kterého se rád vracel ze všech štací, jež s Moravankou za více než tři desítky let absolvoval. Se svou ženou Jitkou má Břetislav Osička dva syny. Starší z nich, Břetislav, jejich vášeň pro hudbu a folklor příliš nesdílí a je to typický fotbalový nadšenec.

Zato mladší Vojta rád a dobře zpívá a také se ujal rodinného vinařství. Břetislav Osička je již čtyřnásobným dědečkem, od staršího syna se dočkal dvou vnuků, Eliase a Matyase, od Vojty má dvě vnučky, Elišku a Helenku.

V rozlehlém domě se našlo v průběhu času dost místa pro tři generace. „Dědeček s babičkou spali dole, tatínek také dole a my děcka jsme bývala nahoře. Když se bratři odstěhovali, tak se tam postupně přestěhovali mí synové,“ vysvětluje pán domu.

Kdo je Břetislav Osička? Břetislav Osička je zpěvák lidových písní, vystupuje společně se svou manželkou Jitkou Osičkovou. Potkali se již v dětství, kdy hráli v cimbálové muzice, a hudba se stala neodmyslitelnou součástí jejich života. V roce 1991 společně převzali provoz hospody U Bartošů, kterou zdědili po Jitčiných rodičích a již stále provozují. Břetislav a Jitka často vystupují společně v televizi Šlágr, kde interpretují moravské lidové písně při doprovodu cimbálové hudby, jako jsou například Svatý obrázek nebo Forman Jan, zpívají také s Dechovou hudbou Lanžhotčanka. Již sedmkrát navštívili Spojené státy americké a často vystupují na festivalech a jiných tradičních akcích, kde se snaží zachovávat kulturní tradice.

Se skromným ostychem přiznal, že jako muzikant, hudebník a umělec na tom není s manuální zručností zrovna nejlépe. „Naštěstí syn Vojta je skvělý a umí všechno. Spraví elektriku, umí tesařinu, s kovem si poradí, je opravdu velmi šikovný. Já zase vidím, co je kde potřeba udělat, a tak se hezky doplňujeme,“ říká se smíchem Osička.

Oken jak na zámku

O údržbové práce okolo domu se stará maminka Břetislava Osičky, která vzdor svému věku je stále velmi čilá a zvládá hrabat, okopávat i poklízet. O tom, že dům nepatří k nejmenším, nejlépe hovoří fakt, o kolik oken se musela Břetislavova maminka starat. „Vždycky si stěžovala, že když bylo mytí oken, umývala 117 okenních křídel,“ vzpomíná známý zpěvák.

Dům je velmi členitý a centrum veškerého rodinného života se odehrává ve velkém obývacím pokoji, spojeném s kuchyní a zároveň jídelním koutem. Tři místnosti propojené do jedné nabízí prostor, kde se mohou volně pohybovat děti, dospělí a ztratí se tu i nějaká ta návštěva.

Obýváku dominuje obrovská, čerstvě renovovaná sedací souprava, ne nepodobná klasickému nábytku z dílny geniálního funkcionalisty Jindřicha Halabaly. Její jedna část je namířena na televizní obrazovku a po straně se nachází krbová kamna. Plápolající oheň symbolizuje oheň rodinného krbu a propůjčuje místnosti teplotu nejen pocitovou, ale především vizuální.

Zajímavou součástí obývacího pokoje je parádní pokoj. Ano! Pokoj součástí pokoje, alespoň tak to totiž vypadá díky velkým vnitřním oknům, která zčásti suplují zdi. Z obýváku je tak do parádního pokoje skvěle vidět a naopak.

Chytrá terasa má výhodnou orientaci

Z obývacího pokoje je možné dostat se na zastřešenou terasu, která nabízí příjemné posezení zejména v jarních a letních měsících. Zejména v létě je zde poměrně teplo, přece jen jsme na jižní Moravě, a tak je terasa chytře orientována severním směrem.

Velkorysost vnitřního prostoru je umocněna chodbami, které obklopují jednotlivé místnosti. Jsou opravdu velmi prostorné a bez problému pojmou masivní kusy nábytku, jako jsou velké skříně z tvrdého dřeva – ať už jde o šatní skříně, nebo výstavní kredenc. V něm se nachází starší kousky nádobí s tradiční malovanou slováckou tematikou.