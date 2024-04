Zpěvačka Rezková bydlí v Letňanech. Překonala tragédii a život nevzdává

Životem ji vždy provázela hudba a její lásky a to s sebou neslo i stěhování. Narodila se v Chebu, ale toto město brzo opustila. Přesunula se do Prahy, kde studovala potravinářskou školu a posléze hotelovou školu. Vše dokončila, až s výjimkou Ježkovy konzervatoře, kterou studovala dálkově. Soukromě studovala operní zpěv, učila se na piano a od dětství vystupovala, a to ve sboru i sólově.

Její angažmá byla často v zahraničí, zejména v Německu, později se provdala za pianistu, který vystupoval na zámořských lodích, a tak si často balila kufry. Jejím dalším manželem byl známý hudebník Jiří Brabec.

„Byla to velká láska, i když ne na první pohled, oba jsme se museli rozvést, abychom spolu mohli začít žít, ale byla to taková smršť citů, že jsme neváhali,“ vysvětluje zpěvačka. V té době se jí podařilo získat nádherný byt o rozloze 180 metrů čtverečních na pražské Letné, a tak vzniklo jejich hnízdečko lásky. Bohužel štěstí nemělo dlouhého trvání, idylku přerušila dobrovolná smrt jejího muže.

Jejich společný byt, kde ji tížily vzpomínky, se jí naštěstí podařilo vyměnit za byt na sídlišti v Modřanech, který zrekonstruovala a později prodala, aby měla peníze na vysněný dům.

„V Bášti, což je kousek od Prahy, poblíž Líbeznic, jsem si nechala od základu postavit malý domek, chovali jsme tam zvířata, dokonce i kozy. Ale pak mě přemohly psychické problémy způsobené tragickou smrtí mého muže a já se nechtěla zatěžovat povinnostmi, splácením hypotéky a starostmi kolem domu, tak jsem ho prodala a odstěhovala se s přítelem a nejmladším synem do Holandska. Myslela jsem si, že před nemocí uteču, ale samozřejmě to tak nebylo,“ povzdychla si.

Po pár letech se vrátila kvůli práci do Česka a pronajala si domek kousek za Prahou, ale syn Dominik dojížděl velkou dálku do školy na Žižkově, a tak dům opustili a našli si třípokojový byt ve starší zástavbě v Letňanech.

„Nechtěla jsem do klasického paneláku, toto je třípatrový dům v zeleni, prostředí jak na vesnici, přitom vedle je velké nákupní centrum a je to kousek na metro,“ pochvaluje si Šárka.

Přesun kvůli synovi

Byt o rozloze 80 metrů čtverečních a dispozicí 3+kk prošel nedávno rekonstrukcí a je to na něm znát. Veškeré prostory nechal majitel probourat, takže byt působí velice vzdušně. Z předsíně se vchází rovnou do prostorné kuchyně propojené s obývacím pokojem. Kuchyňská linka na míru disponuje velkým prostorem a řadou úložných míst. Stejně jako celý byt ji zdobí řada retro kousků, třeba stará váha.

„Miluji propojovat staré věci s novými, nemám ráda neútulné holobyty bez osobního šmrncu. Váha mi připomíná staré časy, jen bych jí chtěla přetřít načerveno, je to moje oblíbená barva,“ plánuje Šárka. Vztah má i k buddhismu, v Indii byla několikrát a sošky přivezených buddhů v předsíni jí tyto cesty připomínají.

K plotně se staví spíše sporadicky, nejmladší syn pendluje mezi domovem a přítelkyní a starší už mají své domácnosti, nic ji tedy nenutí vyvařovat denně. Centrem místnosti je starý stůl z teakového dřeva, přivezený z Holandska. „Má krásnou přírodní kresbu, kterou se jednou moje maminka pokoušela vyčistit v domnění, že jde o fleky,“ směje se zpěvačka. Nad stolem je vidět výjimečný dárek od její fanynky. Z vinylové desky vyřezala podle titulní fotky z CD její portrét.

Obývací pokoj je oblíbeným prostorem pejska Travise, nejraději sedává na opěradle sedačky, aby měl dobrý výhled. „Tu sedačku se chystám prodat a pořídit novou, takže Travisovi v jeho posezení nebráním. Stejně tak musím nechat opravit staré kožené křeslo, které se se mnou stěhuje už několik let. Obraz opřený o knihovnu čeká také stěhování, projevil o něj zájem můj nejstarší syn, prý mu připomíná dětství.“

Co bude dál?

Ložnice je laděna v romantickém duchu, na lůžku i oknech převládá růžová barva.

„Bez ohledu na to, jestli jsem zrovna sama, nebo s partnerem, mám dvojlůžkovou postel. Pokud bydlím sama, střídám strany podle nálady a také podle toho, co dovolí Travis, který sem nemá zákaz vstupu,“ směje se Šárka.

Jediným místem v bytě, který by měnila, je koupelna. „Vždycky jsem měla velkou, prostornou koupelnu, a tak v téhle malinké dost trpím, chybí mi ten prostor.“

A jak dlouho hodlá zpěvačka v bytě zůstat? „Nějaké úspory mám, pořád jsem se nevzdala snu o vlastním domečku, tíhnu k vesnici, přírodě, zvířatům a hezké krajině. Z pracovních důvodů bych ráda něco poblíž Prahy. Ale život mě naučil už příliš neplánovat, co bude, to bude, nechci už na nic tlačit,“ uzavírá sympatická Šárka.