Herečka Vrzalová má v Praze krásný podkrovní byt s výhledem na Petřín

Aneta je rodačka z Brna, ale od studií žije v hlavním městě. Za tu dobu si Prahu zamilovala a hodlá v ní do budoucna zůstat. „Nábřeží Vltavy pro mě bylo vždycky magické, proto mě to sem velmi táhlo. Myslím si, že mi to tady dobíjí energii. Nejsem typ, který by chtěl bydlet na vesnici u lesa, mám ráda město a místa, kde dýchá historie,“ přiznává Aneta, která měla obavy, že domov podle svých představ jen tak nesežene.

Měla ale štěstí, jelikož jí zavolala realitní makléřka s tím, že pro ni má nemovitost, která splňuje všechny požadavky. „Když jsem sem přišla, okamžitě jsem věděla, že ano,“ svěřila se Aneta, která se ze začátku obávala hluku z rušné ulice. Opak je ale pravda a jediné, co občas slyší, je nedaleký jez, což zní velmi romanticky.

„Kdo nemá fantazii, úplně si nedovede představit, jak byt vypadal, a možná by ho na první pohled nechtěl. Já ale naštěstí fantazii mám, proto jsem věděla, jak si to tu zařídím,“ zavzpomínala Aneta, která si byt vybavila podle svého.

Nastěhovat se zvládla do týdne a v současném domově chce zůstat ještě minimálně celou příští dekádu. Stěhování ale nebylo úplně jednoduché, protože výtah v domě je velmi malý. Většina skříní se naštěstí dala rozložit, ale s velkou sedačkou v obýváku byl problém. Anetě naštěstí pomohl kamarád a soused, kteří velký gauč vynesli až nahoru po schodech.

Otevřený prostor s patrem

„Nemám v úmyslu si vzít hypotéku a začít stavět dům,“ říká Vrzalová, které nájemní bydlení vyhovuje. Byt je mezonet a přízemí tvoří obývák spojený s kuchyní. Po schodech do prvního patra vyjdeme do Anetiny ložnice. Za ní má svůj pokoj syn Oliver. „Měla to být původně pracovna, ale já jsem si tady udělala ložnici. Nechybí tu ani pohodlný gauč, na němž se mohu učit texty, proto ložnice funkci pracovny splňuje také,“ prozradila herečka s tím, že má z okna ložnice krásný výhled na Petřín.

Právě v ložnici se v současné době připravuje na divadelní představení Bestiář, v němž získala hlavní roli. Hra vznikla podle stejnojmenné knihy Báry Nesvadbové a diváci v ní herečku uvidí ve zcela jiné úloze. Doposud si ji totiž pamatují jako mladou dívku z muzikálu Děti ráje, v němž prožívá první lásku. V Bestiáři se promění v protřelejší ženu, která už má za sebou několik různých známostí. Premiéra proběhla začátkem dubna. Zároveň se velmi těší, že bude s kamarádkou Evou Šindelářovou natáčet videoklip k písni, kterou nazpívaly.

Královna výprodejů

Aneta velmi ráda chodí do obchodů s nábytkem a bytovými doplňky. Zejména když mají v obchodech slevy, zavítá do nich a dívá se, co by se jí líbilo.

„Mám ráda takové to hrabošení. Tímto stylem jsem si pořídila většinu doplňků do bytu, protože mi dokáže udělat velkou radost, když koupím ve slevě produkt za poloviční cenu. Jenom buddha, jehož mám nahoře, je z Kambodže, ostatní byli koupeni tady v běžných obchodech,“ svěřila více o původu doplňků, při jejichž nakupování se řídila pouze vlastní intuicí.

Osobní význam pro ni má rovněž kniha fotografií od kamarádky, fotografky Báry Jelínkové, již si vystavila na poličce v obýváku. „Je to takový styl, ‚jé, to se mi líbí‘. To se tam bude hodit. Z materiálů preferuji především dřevo a nebráním se ani výraznějším barvám,“ popsala svůj styl Aneta.