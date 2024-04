Známá spisovatelka Petra Soukupová žije s dcerou a psy v Praze u Stromovky

Ve třípokojovém bytě v pražské Bubenči žije spisovatelka společně s dcerou Marlou a dvěma bostonskými teriéry, Perlou a Milou. Nejen pro procházky s pejsky je tedy velkou výhodou těsná blízkost Královské obory Stromovka.

Petra na této adrese žije více než čtyři roky, před dvěma a půl roku vyměnila původní byt za ten aktuální, zůstala ale ve stejném domě, a dokonce i na stejném patře.

„Měla jsem se odstěhovat do nějakého menšího a levnějšího bytu, ale pak to padlo. Jenomže jsem už byla připravená a nastartovaná na tu změnu a zrovna v tu chvíli se uvolnil tento byt. Tak jsem se přestěhovala, ale nebylo to úplně nutné,“ vysvětlila Petra. „Chtěla jsem taky trochu ušetřit, vedle byl elektrický kotel, tady plynový. Jenže to bylo ještě před začátkem války na Ukrajině.“

Vybavení prostorného bytu se spisovatelka chopila sama. „Člověk během života asi nějakou tu inspiraci pochytí. Mám ráda spíš světlejší nábytek v trochu skandinávském stylu, ale mám tady i nějaké starší kousky,“ popsala Petra.

Mezi ony starší kousky patří například velký pracovní stůl, základna každého správného spisovatele. Petra ho přitom kdysi koupila v bazaru zhruba za tři sta korun, ale životem ji doprovází už více než patnáct let. Reliéf pracovny za stolem dotváří i knihovna s úctyhodnou sbírkou knih. „Kdysi jsem bývala velká čtenářka, ale teď už na to bohužel nemám tolik času,“ přiznala.

Milovnice rostlin

V obývacím pokoji je také na první pohled jasné, že je Petra velká milovnice nejrůznějších rostlin. „Nějak jsem se do toho před těmi dvěma lety pustila. Předtím jsem měla asi jen pět kytek, ale teď jich mám asi šedesát. Už se mi to sem ani nevejde, tak jsem to musela trochu omezit,“ přiznala.

Kromě květin spisovatelka dovede ocenit i krásné obrazy, a tak je možné na stěnách spatřit díla výtvarnice Toy Box, ilustrátorky Kateřiny Bažantové a v neposlední řadě jedenáctileté dcery Marly a jejího nevlastního bratra Maxe.

Jediné, co spisovatelce v bytě chybí, je balkon a nikdy se jí zrovna nelíbila červená kuchyňská linka. „Ale už jsem si zvykla. Vaření není můj koníček, i když jasně, že vařím, v podstatě denně. Ale čas tady trávíme i jinak. Často, když se dcera učí nebo dělá něco do školy, dělá to tady. Takže nakonec je kuchyně takové centrum celého bytu, přestože tu třeba netrávím tolik času tím vařením,“ vysvětlila.

„Ale v posledních letech se ze mě stal specialista na kuře na paprice, to je oblíbené jídlo mojí dcery. A docela zvládám italskou kuchyni, tu máme rády,“ dodala s úsměvem.

Autorka divných dětí

Celý byt působí velmi útulně a možná i to je důvod, proč se tu spisovatelce tak dobře tvoří. Má na kontě již jedenáct knih a za dvě z nich získala Cenu Jiřího Ortena a Magnesii Literu.

V nedávné době vydala také audioknihu Divné děti a smutná kočka, kterou načetli herci Kristýna Ryška, Matyáš Valenta a Patricie Pagáčová. „Jedná se o volné pokračování knihy Klub divných dětí, kterou jsem napsala asi před třemi lety. Vracejí se v ní někteří hrdinové z prvního dílu a objevují další dvě ‚divné děti‘. A společně zažívají takové letní dobrodružství,“ nastínila Petra děj knihy.

Teď už se připravuje na další knihu, tentokrát pro dospělé čtenáře. „Snažím se to střídat, protože moji čtenáři chtějí víc ty knihy pro dospělé. Ale ani ty dětské knihy nejsou pro úplně malé děti, spadají spíš do kategorie pro děti od deseti let. A věřím, že i pro rodiče těch dětí to může být zajímavé,“ vysvětlila spisovatelka.