Sexy modelka z Love Islandu Mirka Pikolová má byteček malý, ale útulný

Hned při vstupu do bytu stojí rozsáhlý botník, ve kterém má modelka všechny své oblíbené boty. Ať už jsou to elegantní lodičky na podpatku nebo volnočasové pohodlné tenisky. Na první pohled se zdá, že byt nebude tak velký, aby se do něj vešel celý šatník, který má Mirka bezesporu nadupaný nejrůznějšími módními kousky. Jako první zamíříme do útulného obývacího pokoje propojeného s kuchyňskou linkou. Zde už je vidět, že ačkoli v bytě není moc místa, vše potřebné se vejde.

Kuchyň obsahuje veškeré potřebné vybavení, které má Mirka vyzkoušené. Nemůže například chybět kávovar. „Moc tady nevařím. Jsem často pryč na různých foceních, natáčeních nebo v zahraničí. Navíc mě moc nebaví vařit jen sama pro sebe,“ svěřila se.

Když už se Mirka rozhodne uvařit si něco dobrého na večeři, vybírá ze zdravějších jídel. Na kuchyňské lince se jí tak mezi málem věcí vyjímá i kniha o zdravém vaření a také její vařicí blok. Malý mixér na nejrůznější ovocná a zeleninová smoothie je také dobrým pomocníkem, když modelka potřebuje rychlou a zdravou snídani nebo svačinu.

Vedle kuchyňský linky jsou na stěně nalepená barevná srdíčka. Každé srdíčko má na sobě napsanou afirmaci (motivační poznámky, přání a tzv. sebepotvrzení pomáhající dosažení svých cílů – pozn. red.) a všechna jsou nalepená na stěně, aby je měla Mirka pokaždé na očích a mohla si je tím připomínat.

„Jsou to věci, které si přeji nebo jsem si přála. Některé z nich už se splnily a u některých už si ani nepřeji, aby se splnily. Například mám radost, že se mi povedlo mít dlouhé a zdravé vlasy až pod zadek,“ usmívala se Mirka při popisu jednotlivých srdíček, která ovšem zůstávají tajemstvím. Každý by si měl případně vymyslet své vlastní afirmace.

Speciální polička na plyšáky

Za pohodlně vypadající pohovkou a nad ní má modelka schované své poklady. Mezi plyšovými medvídky se nachází i jeden, kterého jí věnoval zpěvák Michal David. Na poličce má pak vystavený časopis Playboy, kde byla její fotka na titulní stránce. Vedle nemůže chybět fotokniha z reality show Love Island, které se Mirka účastnila hned v první česko-slovenské řadě.

„Byla to skvělá zkušenost. V tu dobu jsem byla krátce po rozchodu, tedy jsem partnera nevyhledávala, ale šla jsem nabrat zkušenosti a zážitky. Odvezla jsem si neskutečné zážitky až do konce života,“ vyprávěla.

Našlo se i místo na fotografii jejího synovce a neteře. Kromě televize, zrcadla a obývací stěny jsou zde i skřítci, kteří jsou obyvateli této místnosti celoročně. Na skříni má Mirka vystavené poháry z tanečních soutěží.

Místo vhodné pro relax

V bytě nechybí ložnice s pohodlnou postelí. Ačkoli je Mirčina ložnice malinká, vešla se do ní velká postel. Na komodě naproti se nachází početná sbírka parfémů a nechybí zde ani televize pro večery strávené u filmu nebo seriálu.

Své místo zde má i plyšový jednorožec, který je taktéž suvenýrem a památkou na Love Island. Mirka si jej přivezla ze zábavního parku, kam zavítala s tehdejším partnerem, s nímž se seznámila právě v této reality show. Aby ložnice měla tu správnou uklidňující atmosféru, své místo zde našly i sošky Buddhy nebo aroma difuzér. Na stěně má Mirka pověšený obraz anděla, který jí namalovala kamarádka. Pod ním jsou opět motivační citáty a kartičky.

Podstatnou místností, kterou by si každá žena přála, je šatna. Ta Mirčina je velká a prostorná, aby se do ní vešly všechny kousky nejen oblečení, ale i kabelek.

Mirčino království krásy

V těch má modelka zálibu. Posledním jejím úlovkem je kabelka ve tvaru basketbalového míče, která ještě čeká na správnou příležitost. Kromě toho se zde nachází i kosmetický stoleček, u kterého Mirka natáčí videa na svůj instagramový profil nebo se připravuje na všechny možné akce a události.

Vedle stolečku je stojan na sluneční brýle, kterých má modelka také nespočet. Velkou zajímavostí je její krabice s plavkami, již má schovanou na skříni. „Mám asi šedesát pět párů nejrůznějších plavek, nosím je ráda a třeba na Love Islandu se mi to velmi hodilo,“ prozradila. Mirka totiž není pouze vášnivou sběratelkou kabelek a slunečních brýlí, ale také plavek.