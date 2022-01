Slavný Kirk Douglas si kolem domu pořídil vlastní „chodník slávy“

Hvězda ze zlatého věku Kirk Douglas, rodným jménem Isur Danielovič Děmskij (9. prosince 1916 Amsterodam, USA – 5. února 2020, Beverly Hills, Kalifornie) byl americký herec a filmový producent. Začínal rolemi padouchů, později hrál i kladné hrdiny a složitější charaktery (Spartakus, Stezky slávy). Byl známý svým důlkem v bradě a hlubokým hlasem. Jeho synové se věnovali filmu také, ať již herec a producent Michael Douglas, producenti Joel a Peter Douglas a herec Eric Douglas (zemřel v roce 2004 na předávkování drogami). Kirk byl jednou z posledních žijících hvězd takzvaného zlatého věku Hollywoodu, na vrcholu své kariéry se v roce 1951 rozvedl se svou první manželkou Dianou Dillovou, matkou prvních dvou synů, a oženil se s Anne Buydensovou (23. dubna 1919 – 29. dubna 2021) v roce 1954. I s ní měl dva syny. V průběhu let si zahrál ve více než 90 filmech a obdržel čestnou cenu Akademie za celoživotní dílo. Za svou filantropickou činnost byl oceněn prezidentskou medailí svobody. Anne získala v roce 2003 Jeffersonovu cenu za veřejnou službu. Mezi jeho nejznámější filmové role patří mimo jiné Spartakus ve stejnojmenném americkém filmu nebo Vincent van Gogh ve filmu Lust for Life (Touha po životě), za který byl nominován na Oscara. Nominován byl také za filmy Champion, The Bad and the Beautiful, ale žádnou z nominací neproměnil. Oskara nakonec získal ve speciální kategorii za „50 let kreativní činnosti inspirující filmovou komunitu“ v roce 1996. Info: Wikipedie Kirk Douglas s manželkou Anne, hercův syn Michael, jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová a jejich děti Carys a Dylan na oslavě hercových 100. narozenin (Beverly Hills, 9. prosince 2016)