Úžasný prostor. Kartářka Kočková žije v domě, který si jako malá namalovala

„Bydlíme tady od roku 2000. Skoro všechno jsme si stavěli sami jako vlaštovky. Pomáhala celá rodina. Mám hodně šikovného manžela a tatínka. Volali jsme řemeslníky jen na okna, střechu, na instalatérské práce a podobně. Zajímavé je, že tento dům jsem si malovala už od dětství. Ještě to mám někde schované. Namalovala jsem si ho do detailu i s terasou, schody, halou... Věděla jsem, že až se vdám, tak si postavíme dům, který tak bude vypadat. Manželovi jsem říkala, že bych chtěla menší rodinný domek do tvaru písmene L,“ prozradila Barbara Kočková.