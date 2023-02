Získat pozemek se rovnalo zázraku. Roční provoz domu stojí 7 tisíc korun

Věděli jsme, že chceme žít právě tady u Ženevského jezera, jenže získat tu pozemek se rovnalo zázraku. Podařil se nám tehdy husarský kousek. Zachytili jsme prodej jedné ze zdejších chat v době kolem vánočních svátků. Díky tomu na nabídku nezareagovalo tolik lidí a my promptně kývli na koupi, aniž bychom si prohlédli objekt zevnitř. Bylo totiž jasné, že chata půjde pryč.

Potřebovali jsme najít šikovného architekta, který v rámci přísných limitů navrhne dům podle našeho gusta a současně navodí pocit vzdušnosti i v takhle malém prostoru. Tento úkol zvládl dobře uchopit až třetí architekt a povedlo se mu to náramně.

Přivedl nás k němu, a tím i k celé realizační firmě, výběr konstrukčního materiálu CLT panelů. Velmi jsme s celým týmem rezonovali na lidské rovině, ale nadchla nás i ta profesní. Dodnes vzpomínáme, jak při živé diskuzi nad budoucími detaily domu pokaždé všichni zúčastnění vzali papír a skicovali možná řešení.

Skvělým a praktickým bonusem bylo, že pan architekt uměl francouzsky. Mohl se tak přímo domluvit s mým mužem a číst švýcarské předpisy francouzského kantonu, kde je pozemek situován, přímo v originále.

Drobnosti s velkým dosahem

Povolená zastavěná plocha byla padesát metrů čtverečních. Protože dům byl plánovaný jako pasivní, dostali jsme možnost zastavět metrů sedmdesát. Konkrétních pravidel bylo více. Z toho důvodu má dům z jedné strany netypicky přetaženou střešní krytinu a patro je tak považováno za podkroví, přestože je z hlediska využitelnosti plnohodnotné.

Jižní stranu domu přistiňují světle šedé screenové rolety a odvádějí velkou práci. I přes horké léto se v domě drží kolem 25 stupňů. Žádná klimatizace není potřeba. Jelikož dům neobsahuje materiály, které by výrazně akumulovaly teplo, přes noc lze stavbu vyvětrat a teplotu udržet příjemně nízko.

Naprosto nás rozmazlila také rekuperace. Když přespáváme u rodičů doma v Čechách, již po pár hodinách spánku jsme přidušení a při otevřeném okně je v zimě zima, navíc utíká drahé teplo. Pro nás je právě rekuperace smysluplné a komfortní řešení.

Stavba v lehkosti

Realizace pro nás byla velké dobrodružství, které jsme si nesmírně užili. S řemeslníky jsme se za intenzivní měsíc výstavby, kdy tu pobývali téměř bez přestávky a dům rostl před očima, spřátelili. Občas jsme společně poseděli u kávy a byla zkrátka radost sledovat precizní práci a každodenní pokroky. Stavba od firmy byla dokončena do fáze hrubé stavby s dokončenou fasádou.

Dolaďování bydlení s manželem milujeme. Není to ani pro jednoho z nás první stavební zkušenost, proto jsme věděli, co to obnáší. Nastěhovali jsme se tedy do nehotového a postupně dům dolaďovali. Interiér vyšel v jeho základu z návrhu architekta, ale jeho finální podobu jsme měli ve svých rukou.

Naším nejoblíbenějším místem je kuchyňský ostrůvek, kde trávíme nejvíce času a kde se nejvíce zdržují i návštěvy. Kuchyně zkrátka od nepaměti vládne neodolatelným magnetismem.

Smysluplná cesta

Díky kompaktnímu tvaru, minimu okenních otvorů na severní straně, dobré izolaci i vlastní výrobě elektřiny skrze fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo vzduch – voda, máme roční náklady na dům kolem 280 švýcarských franků (v přepočtu 6 700 korun) a tudíž je návratnost investic velmi rychlá.

Sami jsme překvapeni, jak nízká spotřeba je a zároveň jak příjemný a zdravý prostor pro život je tu vytvořen. Dům je v tomto směru opravdu jedinečný a funguje jako taková energetická osvěta pro všechny, kdo sem zavítají. Důkaz, že i takové bydlení je reálné a dosažitelné.

Technické parametry:

Typ domu: pasivní (Minergie)

pasivní (Minergie) Zastavěná plocha: 70 m 2

70 m Užitná plocha: 134 m 2

134 m Konstrukční systém: CLT, Stora Enso

CLT, Stora Enso Teplo a větrání: Vzduchotechnika s rekuperací a s teplovzdušným vytápěním doplněná o TČ s teplovodním podlahovým topením s akumulační nádrží. Doplněné o fotovoltaické panely.

Vzduchotechnika s rekuperací a s teplovzdušným vytápěním doplněná o TČ s teplovodním podlahovým topením s akumulační nádrží. Doplněné o fotovoltaické panely. Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,13

0,13 Projekt: 2015 Ing. arch. Marek Pavlas PhD.

2015 Ing. arch. Marek Pavlas PhD. Realizace: 2017 3AE s.r.o.

2017 3AE s.r.o. Skladba stěny: horizontální opláštění Thermowood 25 mm, kontralatě

30 × 50 mm – 30 mm, paropropustná fólie, latě 50 × 30 mm + tepelná izolace Isover UNI – 50 mm, tepelná izolace Isover UNI 360 mm + nosníky STEICO wall, stora Enso CLT 90 mm

horizontální opláštění Thermowood 25 mm, kontralatě 30 × 50 mm – 30 mm, paropropustná fólie, latě 50 × 30 mm + tepelná izolace Isover UNI – 50 mm, tepelná izolace Isover UNI 360 mm + nosníky STEICO wall, stora Enso CLT 90 mm Celková tloušťka stěny: 555 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Marek Pavlas, úprava Miriam Safadi