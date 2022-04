Zpěvák Marek Ztracený má nový dům a krávu, která je součástí rodiny

Marek Ztracený se letos dočkal rodinného domu a Českého slavíka. Na otázku, ze kterého úspěchu má větší radost, s úsměvem odpovídá: „Nejde to asi srovnávat. Vyšlo to tak, že v den, kdy jsem převzal ocenění, jsme prvně přespali v novém domově. Takže to byla vlastně dvojnásobná radost.“

Rodina se nedávno přestěhovala v rámci stejného města a získala tím pohodlnější bydlení. Dům postavený podle typového upraveného projektu respektuje přání a představy majitelů. Podle jejich slov nechtěli výraznou modernu, ale stavbu vhodnou do šumavské krajiny.