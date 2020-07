Vyzkoušeno. Perfektní bydlení pro čtyři lidi na 27 metrech čtverečních

Malý byt vyžaduje především pečlivě rozplánované prostorové řešení s vhodným, multifunkčním vybavením, jako je nábytek a úložné prostory. Důležitou roli hraje také výběr barev a doplňků, které mohou prostor opticky zvětšit.

V pražské Michli vznikl projekt Mooden flat navržený a realizovaný stejnojmenným designérským studiem, který dokazuje, že i na velmi malém prostoru je možné díky promyšlenému profesionálnímu návrhu na míru vytvořit perfektní podmínky pro život.

Na ploše o rozměrech 27 metrů čtverečních jsou naprojektovány a umístěny čtyři postele, plnohodnotná kuchyňská linka, jídelní stůl pro čtyři lidi, dvě pracovní místa, šatna i obývací pokoj. To vše v dokonalém souladu.



Z malé garsonky, která by jinak pravděpodobně nikoho nezaujala, bylo vytvořeno prostorné a multifunkční obydlí. Nábytek byl vyráběn na míru ve spolupráci s českým výrobcem zakázkového nábytku Dřevodílo Rousínov.

Díky manželské sklopné posteli, sklopné patrové posteli a vyklápěcímu stolu a dalším vysouvacím a vyklápěcím prvkům se stal prostor maximálně využitelným.

„Při projektování tohoto malometrážního bytu hrál roli každý milimetr. Návrh musel být nejdříve převeden do reálné výrobní dokumentace, díky které mohl být každý navržený prvek bez problémů vyroben a nainstalován. Do interiéru pak naprosto vše přesně pasovalo a během instalace nebylo na místě potřeba nic dořezávat, zkracovat ani jinak výrazně upravovat. Pro ještě přesnější a reálnou představu o nově vytvořeném konceptu interiéru, byla vizualizace převedena do interaktivního 3D modelu, díky kterému vznikly jasné obrysy,“ říká Barbora Burešová ze studia Mooden.

