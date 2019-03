Dům v prudkém svahu má i tělocvičnu, slouží rodině se čtyřmi dětmi

Rodina nejdřív hledala vhodný pozemek v Praze 6, kde Hana jako dítě vyrůstala. Nakonec ale našli optimální místo v Praze 4. V příkře svažitém terénu objevili rozpadající se dům na pozemku velkém zhruba tisíc metrů čtverečních, kde postavili nový, vícepodlažní dům o výměře 600 m2, který má i tělocvičnu a hřiště na pozemku.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Než však dospěli ke spokojenosti, využili služeb tří architektů. Čtvrtým byl Martin Frank, který ještě stačil zasáhnout do dispozičního uspořádání interiéru a kompletního souladu interiéru domu s exteriérem včetně zahrady.

Dokonalé souznění

„Nedařilo se mi najít architekta, s nímž bychom si dobře rozuměli lidsky i v otázkách estetiky a který by byl schopen řešit dům komplexně a ve vší provázanosti,“ posteskla si Hana.

„Vůbec jsem si neuměla představit, jak dům sama vybavím, abych docílila perfektního souladu. Vystřídalo se u nás několik tvůrců, dokonce jsem uvažovala o profesionálech ze zahraničí... Nakonec jsem ale na internetu narazila na práci architekta Martina Franka. Uviděla jsem první dva obrázky a vše mi došlo. Jím upravené interiéry dokonale vystihovaly moje představy. Manžel mi v realizaci našeho domu ponechal volné ruce. Přál si ale plynový sporák a v ložnici lampičky na čtení. Obojí máme a k plynovým hořákům přibyla i indukce. Z výsledku je nadšený,“ konstatuje majitelka.

Na začátku byl náčrt

„Martin Frank nám ve velmi krátké době vše nakreslil a pak i dům do všech detailů vybavil, což považuji za nesmírnou výhodu. Dotáhl dům do posledního detailu včetně fasády a ve spolupráci se zahradní architektkou Zuzanou Mojdlovou i zahradu kolem domu,“ dodává s uspokojením Hana, která klade vysoké nároky na všechny praktické detaily.

Návrhy architekta předčily Hanino očekávání. „Snažili jsme se o kosmopolitní a velmi uvolněný výraz interiéru, který by s rodinou příjemně splýval. Je asijsko-evropský, ale trochu i venkovský,“ říká Martin Frank.

Zahrada je stejně jako dům velmi uklidňující a příjemná, místy působí trošku divoce, jinde je uhlazenější a víc asijská. „Inspiroval mě způsob života rodiny, jejich předchozí domov i energická osobnost Hany. S ohledem na dobrou logistiku a hladký chod domácnosti se čtyřmi dětmi bylo třeba skloubit a zohlednit mnoho požadavků, aby bylo vše účelné a pěkně při ruce, vysvětluje architekt.

Jde o dokonale personifikovaný interiér. Například každý má svůj proutěný koš na osobní věci, další na sportovní a podobně. Už z předchozího bydliště měla Hana odzkoušené různé praktické prvky, které si přála uplatnit i zde, například velký kamenný dřez či univerzální ostrůvek jako pracovní stůl, který slouží k servírování rychlé snídaně, k práci v kuchyni i hrám dětí. Za zmínku stojí také individuálně, s ohledem na výšku dětí, upravené barové židle.

Pracovní deska a dřez byl zhotovený na míru z žuly Nero Zimbabwe, která je použita také jako obklad stěny. Na přání majitelky není v kuchyni digestoř, ráda si otevře okno. Práci v kuchyni zpříjemňuje televizor.

Zhmotněná přání

Jedním z požadavků Hany byl opravdu velký jídelní stůl, který početné rodině slouží nejen ke stolování a setkávání s přáteli, ale běžně také jako stůl pracovní, kde děti píší domácí úkoly, hrají si či kreslí.

„Přála jsem si, aby byl dostatečně široký, aby i v čele stolu mohla být dvě místa k usednutí,“ vysvětluje Hana a dodává: „Stejně tak jsem usilovala o mimořádně velký dřez. Protože se při práci v kuchyni raději podívám ven z okna, odmítla jsem osazení varného centra do ostrůvku.“ Takto volně navazuje na mycí centrum.

Dubovou dýhou upravený jídelní stůl 2×3 m obklopuje deset ikonických židlí CH 24 Wishbone (Carl Hansen & Son), komplet doplňují závěsná svítidla (Pomax).

Hana preferuje maximální praktičnost. Neobklopuje se zbytečnými předměty, proto nemá mnoho nádobí a není ani skryté za nějakými dvířky, ale přehledně uložené v policích.

Do vstupní chodby si přála začlenit umyvadlo, aby bylo možné ihned po příchodu domů umýt si ruce a vštípit tak dětem základní hygienické návyky. Výsledek? Atraktivní solitér zhotovený z kamene.

Poblíž vstupu do domu je také umístěná otevřená šatna, kam lze odkládat právě nošené svršky. Šestičlenná rodina vyžaduje pohodlí a komfort také při sledování televize. Rozvržení sedací soupravy do tvaru písmene U to umožňuje.

Hana si nechala poradit v mnoha ohledech. Velmi oceňuje například dveře vytažené téměř ke stropu nebo možnost interiér stále ještě dotvářet dekoracemi, které může pořídit na jednom místě, přímo v prodejně studia Deconcept a s pomocí architekta, s nímž je stále v kontaktu.

„Osobně mám doma nejraději otevřený společenský prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Manželovi se zase moc líbí pokoj děvčat. Děti se tu cítí tak dobře, že nechtějí odjíždět pryč ani na prázdniny, a návštěvám se nechce odcházet,“ říká Hana.

V teplých dnech využívá rodina balkon i terasu. Bambusové slunečníky si přivezla přímo z Thajska.

