Perfektně izolovaný dům je pro rodinu požehnáním. Topení je pohoda

Životní prostor menšího bytu začal být se dvěma dětmi příliš těsný. Příležitost koupit pozemek nedaleko tedy přišla v pravou chvíli. Život v těchto končinách nás baví a nebylo co řešit. Stavět blízko navíc bylo příhodné z hlediska dohledu na stavbu. Kdykoli jsme si mohli zkontrolovat a vyřídit potřebné.

Hned v této fázi jsme do hry přizvali architekta s jeho týmem, což považujeme za nejlepší volbu a investicí. Začal vznikat domov našich snů. Na dřevostavbu nás navnadil již dům našeho kamaráda, jehož vznik jsme zpovzdálí sledovali. Názor architektů nás ve volbě jen utvrdil. Dřevostavba si nás získala rychlostí a svou flexibilitou.

Komunikace s architekty pro nás byla od začátku nesmírně důležitá. Vyslechli přání, která na dům a jeho funkčnost máme. Věděli jsme, že chceme například čtvercové zádveří nebo krytou terasu. Vždy jsme vybírali z několika návrhů, které nám architekti připravili. Ty jsme komentovali a upravovali, jak se nám líbilo.

Chtěli jsme v domě mít zaoblené kulaté prvky, a proto vznikl i kulatý roh v obývacím pokoji a kruhová okna. Zároveň jsme společně dlouze řešili, jak propojit dětské pokojíčky v domě. Nakonec jsme přišli s návrhem dětských domečků, architekti náš návrh dopracovali a vznikl úžasný prostor pro hraní.

Usazení stavby na pozemku definovaly zejména světové strany a s nimi spojená poloha slunce. V dispozici neměl chybět velký obývák, dostatek technických místností a úložného prostoru. Další pak byly samostatné pokoje pro děti, ložnice a pracovna. Hned od začátku jsme věděli, že v domě chceme také saunu.

Dům je perfektně izolovaný a topná sezona je pro nás naprosto pohodová. Vše funguje podle našich představ. V létě velkou službu zastávají vnější žaluzie, které brání přehřívání.

Architekti nám pomáhali také s návrhem interiéru. Díky tomu v domě vznikly různé prostory pro vestavěný nábytek a celá konstrukce domu byla od začátku přizpůsobena. Nejraději máme sedací lavici (a místo na čtení) u okna v obývacím pokoji. Děti pak milují dětské domečky ve svých pokojích, kde se věnují hraní i učení.

Jediné, co bychom změnili, je rohové okno v ložnici, které má jednu část pevnou, a lze jej zvenku umýt pouze ze žebříku. Ale to je pouhý detail.

Pokud bychom mohli poradit budoucím stavebníkům jednu věc, pak je to investovat do spolupráce s architekty. Když si vyberou firmou, se kterou si vzájemně „sednou“, vznikne díky takové spolupráci funkční prostor, který bude přesně vyhovovat jejich požadavkům.

Slovo architekta Tomáše Stránského z Ateliéru Sféra

Jakými silnými stránkami a unikátními detaily se vyznačuje tato stavba?

Silnou stránkou, věříme, je kvalitně nastavené dispoziční řešení s návaznostmi na okolí domu, přístřešky, a především na kryté sezení pod převisem druhého patra. Estetiku 30. let, kterou klienti chtěli uplatnit, jsme aplikovali v drobných detailech kulatých oken a oblého rohu v obytné místnosti.

Přinesla realizace nějakou cennou zkušenost?

Po dvou letech užívání se ukazuje, že zde nastavený otopný systém (elektrokotel, rekuperace, krb) ve spojení s kvalitní obálkou domu je provozně velmi hospodárný. I když podle nových norem by paradoxně takto nevyhověl.

Co by nemělo uniknout naší pozornosti?

Zajímavostí je například skrytý shoz na prádlo integrovaný do nábytku pod umyvadly ve druhém patře, kdy prádlo padá přímo nad pračku do technické místnosti. Další vychytávkou je propojení pokojíčků příčkou skrz domeček. Pohledová železobetonová stěna v přízemí je akumulační objekt a zároveň výrazná dominanta obytného podlaží.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 194 m 2

194 m Užitná plocha: 164 m 2

164 m Konstrukční systém: two by four

two by four Teplo a větrání: elektrokotel, rekuperace, krb na dřevo (horkovzduch), externí žaluzie

elektrokotel, rekuperace, krb na dřevo (horkovzduch), externí žaluzie Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,15 0,15 W/m 2 K

0,15 0,15 W/m K Projekt: 2016 – 2017 Ing. arch. Tomáš Stránský, Ing. arch. Martin Rezek

2016 – 2017 Ing. arch. Tomáš Stránský, Ing. arch. Martin Rezek Realizace: 2018 – 2019 CS Dřevostavby s.r.o.

2018 – 2019 CS Dřevostavby s.r.o. Skladba stěny: tenkovrstvá omítka – silikonově pryskyřičná 1,5 mm, armovací vrstva (lepidlo + výztužná síťovina) 3,5 mm, tepelná izolace Isover 80 mm, deska DHF, dřevěný hranol KVH 60/140 mm á 625 + tepelná izolace z minerálního vlákna, OSB desky 15 mm, instalační předstěna + tepelná izolace 60 mm, SDK (v prostorech s mokrým provozem doplněno o SDK GREEN) 12,5 mm, povrchová úprava malba

tenkovrstvá omítka – silikonově pryskyřičná 1,5 mm, armovací vrstva (lepidlo + výztužná síťovina) 3,5 mm, tepelná izolace Isover 80 mm, deska DHF, dřevěný hranol KVH 60/140 mm á 625 + tepelná izolace z minerálního vlákna, OSB desky 15 mm, instalační předstěna + tepelná izolace 60 mm, SDK (v prostorech s mokrým provozem doplněno o SDK GREEN) 12,5 mm, povrchová úprava malba Celková tloušťka stěny: 327,5 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Robert Žákovič