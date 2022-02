Rodiče a čtyři děti našli štěstí v promyšleném domě. Sedne jim jako ulitý

„Dřevostavba s námi prostě ladí,“ pokračuje Radek. Často cestujeme do Skandinávie, kde tento konstrukční systém převažuje, skvěle funguje a je prověřený staletími i ostřejším klimatem. To nás inspirovalo.“

Kromě jiného tato volba ušetřila majitelům pár metrů čtverečních podlahové plochy, protože stěny nemusejí být tak široké i při skvělých izolačních parametrech.

Tento dům není první zkušeností. „Dříve jsme bydleli v domě z betonu a klima v dřevostavbě je nesrovnatelně lepší,“ potvrzuje Radek. „Když pomineme dva roky vysychání betonového domu a nepříjemně vysokou vlhkost s tím spojenou, dřevostavba funguje lépe i během léta, kdy neakumuluje teplo a jde na rozdíl od betonového domu večer krásně vyvětrat.“

Je trošku nezvyklé mít doma od podlahy prosklenou stěnu s výhledem do ulice. „Nebyli jsme si jistí, jak se zde budeme cítit, ale obavy nás opustily po prvním týdnu. Pro naši ulici jsou typická spíš auta než chodci a také nám vyhovuje, že máme přehled o dění venku. Člověk si často postaví zeď, aby nebyl vidět, ale pak nevidí ani on. My jsme se rozhodli, že chceme být s vnějším prostředím v kontaktu.“

Sklo jižní fasády, která neujde pozornosti žádného kolemjdoucího, je opatřeno pokovením jako ochranou před přehříváním. A jak funguje v praxi? „Přiznávám, že jsme byli trošku skeptičtí. Proto je tu i klimatizace. Faktem ale je, že funguje skvěle. Když si člověk stoupne na sluníčko a pak za okno, cítí výrazný rozdíl.“ Plisované roletky na oknech už mají za úkol jen zajistit soukromí.

Prosklení není pouze na jih, ale také na sever do dvora a zahrady. Dům je prostě průhledný na obě strany. „Výhodou je, že vidíme, co vyvádějí děti, a mnohem víc vnímáme také slunce, které přes den putuje a kouzlí proměnlivou atmosféru,“ pochvaluje si Radek. Je pořád na co se dívat a dům je stále živý.

Potřeby velké rodiny

„Dispozici i velikost bychom zvolili stejnou. Je nás šest, žijeme tu dva dospělí a čtyři děti, což je na tento dům akorát. Myšlenkou je, aby děti měly soukromí, když potřebují. Máme velkou obytnou místnost, kde jsme stejně většinou spolu. Holky mají malé pokojíčky zhruba devět metrů čtverečních, ale jsou nejraději ve společné herně. Rádi žijeme dohromady, proto jsou pokojíky malé a společné místnosti větší.“

O všechny subdodávky během stavby se postarala dodavatelská firma. Vybrala z řad prověřených spolupracovníků, což se pozitivně odrazilo na výsledku i časové organizaci. Opakovaně prověřená spolehlivost je prostě nedocenitelná, jak Radek potvrzuje: „Měli jsme také stavební dozor, který nás zastupoval při kontrolních dnech a pravidelně procházel stavbu, aby prověřil, že je vše v pořádku.“

Jedna věc Radkovi však vrtá hlavou. Pokud bude někdy potřebovat sáhnout do kabeláže, která je schovaná pod biodeskou, bude to docela oříšek. Musel by do desky vrtat, což v případě dřeva nejde tak dobře zapravit, jako by to šlo v sádrokartonu.

A na to navazuje další aspekt. „Normální interiér se vymaluje, ale v našem případě to samozřejmě nejde. Zatím je ve hvězdách, jak to budeme řešit, až budou desky opotřebené. Už teď je to trošku znát. Nicméně kromě těchto dvou otázek není nic, co by nás trápilo. Naopak nám nový domov sedne jako ulitý a žije se nám tu skvěle,“ dodává Radek.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický (B, velmi úsporná)

nízkoenergetický (B, velmi úsporná) Zastavěná plocha: 274 m²

274 m² Užitná plocha: 388 m²

388 m² Konstrukční systém: kombinace těžkého a lehkého skeletu

kombinace těžkého a lehkého skeletu Teplo a větrání: tepelné čerpadlo + podlahové teplovodní vytápění

tepelné čerpadlo + podlahové teplovodní vytápění Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,12 W/(m²/k)

0,12 W/(m²/k) Projekt: H+Z architekti, s. r. o. / Ing. Arch Jiří Zábran

H+Z architekti, s. r. o. / Ing. Arch Jiří Zábran Realizace: 2020, PALIS Plzeň, spol. s r. o.

2020, PALIS Plzeň, spol. s r. o. Skladba stěny: fasádní obklad modřín 20 mm, provětrávaná mezera, nosný rám z impregnovaných latí 40 × 60 mm, difúzní fólie s UV stabilizací, tepelná izolace – dřevovláknitá, tl. 60 mm, nosná konstrukce tvořená lepenými I-profily – 50.45.220 mm, tepelná izolace – celulóza tl. 220 mm, parobrzdná vrstva konstrukce OSB, spojení desek 4PD, tl. 15 mm, předstěna – minerální izolace tl. 60 mm, lať 60 × 40 mm a sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

fasádní obklad modřín 20 mm, provětrávaná mezera, nosný rám z impregnovaných latí 40 × 60 mm, difúzní fólie s UV stabilizací, tepelná izolace – dřevovláknitá, tl. 60 mm, nosná konstrukce tvořená lepenými I-profily – 50.45.220 mm, tepelná izolace – celulóza tl. 220 mm, parobrzdná vrstva konstrukce OSB, spojení desek 4PD, tl. 15 mm, předstěna – minerální izolace tl. 60 mm, lať 60 × 40 mm a sádrokartonová deska tl. 12,5 mm Celková tloušťka stěny: 432 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz