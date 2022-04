Postavili si skromný rodinný dům s veškerým pohodlím a nízkými náklady

Náš dům občas lidé na první pohled s humorem nazývají „garáž“ pro jeho skromnou velikost, ale zdání klame. Uvnitř působí mnohem větší a s přehledem nám poskytuje vše ke komfortnímu životu. Navíc je rychle uklizený a negeneruje vysoké měsíční náklady. S elektřinou (kde je zahrnuto i topení) se pohybují kolem třech tisíc měsíčně.

Stavba ze dřeva je podle našeho gusta. Zděné domy nás neoslovily, stejně jako bydlení v bytě. Vyzkoušeli jsme si a stačilo, zejména kvůli problematickým sousedům. Zahradu dostupnou pár kroků a vlastní soukromí nic nenahradí. Samozřejmě nás baví i rychlost realizace.

V dubnu jsme poprvé kopli na pozemku a v prosinci jsme zdobili stromeček v novém. Bylo ovšem náročnější znát odpovědi na všechny otázky, kterých se během tohoto rychlého procesu vyrojilo požehnaně. Musíte se umět rozhodnout a vybrat z mnoha možností velmi svižně.

Projekt vyšel z námi nakresleného plánu, který zohledňoval všechny potřeby, ale taky specifika místa – třeba vstupní prostor hned vedle terasy na jihu. Realizační firmu jsme vybrali na veletrhu a vedle perfektního výrobního zázemí a krásných domů, které jsme mohli navštívit, rozhodlo hlavně lidské souznění.

Bez dozoru ani ránu

V poslední fázi dokončování domu jsme si zajišťovali některé dodávky sami a tady jsme se párkrát spálili. Jelikož jsme vybrali dodavatele poměrně zdaleka, nemohli jsme využít jejich prověřených řemeslníků z dané lokality.

Zpětně bychom rozhodně zainvestovali do stavebního dozoru, který by ohlídal prováděné práce a mohl by být na stavbě i v době naší nepřítomnosti, případně bychom více dbali na výběr firmy z databáze ADMD, kde je zaručena vysoká kvalita.

Protože pozemek lemuje vlaková trať, zvolili jsme akustický panel s lepšími vlastnostmi odhlučnění. Se zavřenými okny o vlaku ani nevíme.

Teplo přivádí topné rohože v podlaze. Chybí pouze v ložnici a dětském pokoji, kde jsou přímotopy, aby regulace byla operativnější. Podlaha má určitou tepelnou setrvačnost a mohlo by to být nepříjemné v momentě, kdy člověk potřebuje nižší teplotu na spaní.

Máme i přípravu na kamna, ale ta budou pravděpodobně pouze vzácným romantickým doplňkem. Dům má tak malé ztráty, že i kamínka s malým výkonem jej snadno přehřejí.

V létě nás před úmorným vedrem doslova zachraňují předokenní žaluzie. Z hlediska horka bychom zřejmě znovu nešli do této verze terasy na jihu, ale hledali bychom jinou variantu.

Jinak nás dům po všech stránkách těší a opakovaně jsme rádi za rozhodnutí stavbu zrealizovat, i když to je proces v lecčem náročný.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 118,75 m ²

118,75 m Užitná plocha: 101,44 m ²

101,44 m Konstrukční systém: DMK systém

DMK systém Teplo a větrání: elektrické odporové v podlaze/přímotopy, Nucené větrání AERECO

elektrické odporové v podlaze/přímotopy, Nucené větrání AERECO Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,17 m ² K/W

0,17 m K/W Projekt: Atelier DMK 2015

Atelier DMK 2015 Realizace: 2016

2016 Skladba stěny: fasáda STO, dřevovláknitá deska tl. 60 mm, KVH hranoly/celulózová izolace CIUR 140 mm, OSB deska Egger 15 mm, rošt předstěny z KVH hranolů 40 mm, sádrokartonové a sádrovláknité desky 12,5 mm

fasáda STO, dřevovláknitá deska tl. 60 mm, KVH hranoly/celulózová izolace CIUR 140 mm, OSB deska Egger 15 mm, rošt předstěny z KVH hranolů 40 mm, sádrokartonové a sádrovláknité desky 12,5 mm Celková tloušťka stěny: 267,5 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz