Při stavbě domu šlo vše hladce. Díky dotacím mají čerpadlo i fotovoltaiku

Měli jsme docela jasnou představu o tvaru nízkoenergetické dřevostavby i dispozici vnitřního členění. Oslovili jsme několik firem, z našeho pohledu tehdy (stavěli jsme v roce 2016) už s poměrně vysokým renomé. Ale odradil nás přístup jejich lidí. Když přišlo na jednání s 3ae, cítili jsme se s nimi mnohem lépe.

Měli příjemnější vystupování a dá se říct, že jsme si velmi porozuměli profesně i lidsky. Jako plus jsme vnímali i to, že firma má jak architektonickou sekci, tak stavební. V první fázi jsme architektovi nesdělili, že uvažujeme o konkrétním tvaru domu. Zajímalo nás, co vykouzlí na základě vstupních informací.

V okamžiku, kdy nám představil návrh, který vzhledem jako by vypadl z naší hlavy, navíc v pasivním standardu, který jsme do té doby neznali, a s možností čerpání dotace, bylo jasné, že si budeme rozumět. Všechno do sebe zapadlo hned napoprvé.

V průběhu navrhování domu bylo velkou výhodou – tehdy šlo snad dokonce o inovaci, která je dnes běžná –, že architekt udělal model domu a poskytl nám software, abychom jím mohli virtuálně procházet na počítači nebo v mobilu. To nám velice pomohlo. Dům jsme si mnohokrát nakrokovali a mohli ho tak lépe optimalizovat podle našich rytmů a potřeb.

Užitnou plochou je totiž spíše menší, pokud nepočítáme garáž a sklad, a každý centimetr se počítá. Díky zmíněnému modelu se povedlo odbourat „hluché“ prostory, které by v našem běžném provozu zahálely. Nad naše očekávání jsme se s architektem potkali na první dobrou. To se nám dohromady moc povedlo a výborně to v praxi funguje.

Po stavební stránce jsme měli od dodavatele stavby hrubou stavbu dokončenou zvenčí a vnitřky jsme si dělali svépomocí – příčky, podlahy, elektroinstalace, něco málo subdodavatelsky. Za velkou výhodu považujeme i to, že dům navrhla i realizovala jedna firma.

Měli jsme vlastní technický dozor a ten říkal, že vlastně není co kontrolovat. Komunikace mezi architektem a stavbyvedoucím byla dobře natrénovaná a realizace samotná odsýpala perfektně. Stavební parta byli skuteční profíci.

Jasné priority

Ještě dříve, než vůbec padlo slovo pasiv, jsme věděli, že plyn jako medium není nic pro nás, a pokud elektřina, tak ekologicky. Jelikož podmínky pro dotaci beztak vyžadovaly nějaký obnovitelný zdroj energie, bylo na výběr tepelné čerpadlo, nebo fotovoltaika.

Nakonec z toho vyšlo oboje. Ale z našeho pohledu jsme to dimenzovali rozumně. Nemáme extra výkonné čerpadlo ani drahou fotovoltaiku. Dům má tak nízkou tepelnou ztrátu, že by se nám náklady v čase nevrátily. Levnější fotovoltaika se úročí už teď, a zároveň kdyby nám časem odešlo čerpadlo, máme záložní zdroj. Takže se nám to zase hezky sešlo.

Oba zdroje využíváme pro ohřev vody, která jde dílem k užitku do kuchyně a koupelny a dílem ohřívá vzduch teplovzdušného vytápění kombinovaného s řízeným větráním. Větrání s rekuperací je skvělá věc a funguje parádně, hlavně v zimě je dům krásně provětraný i bez otevření okna. To však neznamená, že okna během roku neotvíráme, ať v zimě, nebo v létě.

Pro topení bychom po zkušenostech zvolili spíš podlahové vytápění. Až v praxi jsme zjistili, že nám chybí sálavé teplo. A také, že nelze ideálně regulovat teplotu v každé místnosti. Pokud si do ní pustíte méně tepla, tak zároveň i méně větráte. A to není úplně podle našich představ.

Jednoduše a levněji

Dům má potřebu energie 14 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy za rok a tepelná ztráta je 2,1 kWh, což je vlastně nic – zapneme tři fény do zásuvky a v domě je rázem teplo. Nepotřebovali jsme proto žádné extra výkonné čerpadlo, a pořídili si, z dnešního pohledu, jednodušší levnější typ vzduch-voda.

Myslíme si, že to byla dobrá volba, protože technologie se mezi tím posunuly a nebude nás bolet jeho výměna za novější typ. Trochu jsme měli obavy, ale můžeme potvrdit, že funguje dobře. Věděli jsme, že bude asi hlučnější, ale v domě ho neslyšíme a venku je umístěné tam, kde nikomu nevadí. Navíc jsou kolem stromy, které hluk rozbijí.

Fotovoltaiku máme velmi malou 1,5 kWp (za rok vyrobí zhruba 1 200 kWh energie). Šlo nám především o poměr cena výkon, extrémně jednoduchou instalaci a bezproblémový, bezúdržbový systém.

Žádné baterie, střídače, které se časem porouchají. Příjemně nás překvapilo, jak bezvadně ve své jednoduchosti funguje. Spotřebu energie máme kolem

8 000 kWh za rok. Ale není to o topení. Největší žrouti jsou pračka a sušička, které při dvou dětech jedou skoro nonstop.

Fotovoltaika je rozšířitelná a máme pro ten případ už rozvedenou instalaci. Když uvidíme, že dává smysl ji posílit třeba na dvojnásobek, tak to uděláme. O baterii neuvažujeme. Nemyslíme si, že jsou tyto věci tak vyspělé a ekonomicky návratné, abychom do toho šli. Navíc z baterie v domě máme obavu, přijde nám to nebezpečné. Když, tak třeba do garáže.

Vstřícnost především

Při realizaci jsme řešili dvě trochu zapeklité věci; jednou byla výměna nevyhovujících dveří do lodžie a druhou vzduchotechnická jednotka umístěná do zádveří obytného prostoru, což se ukázalo jako ne zcela ideální. Protože hluk rušil pobytový komfort, požádali jsme dodavatele o uspokojivější řešení.

Našel jej společně s výrobcem jednotky firmou Atrea, která vymyslela a nainstalovala tlumič hluku. Byli jsme jeden z patnácti prvních domů, které postavili a vlastně to byla i pro ně zkušenost, na jejímž základě přestali navrhovat do domů větrání kombinované s vytápěním a větrací jednotka už se umísťuje mimo obytný prostor. Pro nás to byla zpětná vazba, že každý problém má řešení a musím uznat, že se k němu dodavatel stavby postavil konstruktivně a vyřešil ho k naší spokojenosti.

Inteligentní domácnost

Mít chytrý dům je dnes asi běžné, ale když jsme stavěli my, byl to spíše nadstandard, který jsme si realizovali za pomoci kamaráda svépomocí. Jak už jsme zmínili, jsme prakticky založeni, a možnost ovládat téměř všechno na dálku je k nezaplacení.

Nejde jen o komfort, ale i třeba o to, že můžeme vypnout konkrétní zásuvku, když není jisté, zda jsme před odjezdem vypnuli žehličku. Nebo když jdeme v noci na toaletu, rozsvítí se jen tlumené světlo, aby se člověk úplně neprobudil.

Díky za zkušenosti

Ačkoliv jsme se na stavbu domu zodpovědně připravovali sbíráním informací, některé věci jsme neznali. V mnoha ohledech nám hodně pomohl architekt a také otec, který už postavil dva domy, z toho jednu dřevostavbu. Jeho praktické zkušenosti nám nejednou pomohly si věci ujasnit.

Díky výborné vzájemné komunikaci máme dům, který se nám líbí, je praktický, funguje nad očekávání a k tomu je hezky usazený na pozemku. Bydlí se nám tu báječně. A pokud to naše děti budou časem vidět jinak, prostě dům zrecyklují a postaví si jiný. I to je výhoda dřevostavby.

Technické parametry

Typ domu: pasivní

pasivní Dotace : Nová zelená úsporám 585 tisíc korun

: Nová zelená úsporám 585 tisíc korun Zastavěná plocha: 80,3 m 2

80,3 m Užitná plocha: 113,2 m 2

113,2 m Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém : CLT panely NOVATOP SOLID, difuzně otevřená skladba

: CLT panely NOVATOP SOLID, difuzně otevřená skladba Zdroj energie: tepelné čerpadlo + fotovoltaika

tepelné čerpadlo + fotovoltaika Vytápění a větrání: řízené, jednotka ATREA DUPLEX RB4-EC – dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla, akumulační nádrž na vodu

řízené, jednotka ATREA DUPLEX RB4-EC – dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla, akumulační nádrž na vodu Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,11 W/m 2 K

0,11 W/m K Autor arch. návrhu a projektu : Ing. arch. Lukáš Pejsar, 3AE s.r.o.

: Ing. arch. Lukáš Pejsar, 3AE s.r.o. Realizace stavby: 3AE s.r.o., 2016

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Petr Polák