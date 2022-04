Na Moravě si postavili velmi speciální dům. Nový domov je pro ně výhrou

Otevřený interiér přináší kromě lehkosti a neformálnosti i nutnost určité střídmosti a uživatelské disciplíny. Klidná, elegantní a vzdušná atmosféra může velmi snadno sklouznout do podoby přeplněného koše na prádlo. S tím byli Oliver s Ingrid srozuměni a vysloveně si přáli odstranit z návrhu domu maximum vnitřních dveří. Že věděli přesně, co a proč chtějí, dokládá fakt, že by svůj záměr neměnili ani po dvouletých zkušenostech.

Opačně je to s dveřmi v obvodových stěnách, kterými jsou opatřeny všechny pobytové místnosti směřující do elegantního atria, které kromě dostatku prostoru nabízí především soukromí před očima „ulice“ a posiluje rodinné pouto.

Myšlenku uzavřít dům maximálně směrem k uliční čáře symbolizuje i nenápadný vstup a předsunutý objekt garáže. Provětrávaná dřevěná fasáda instalovaná na všech stěnách kromě zad „účka“ pak dotahuje záměr „nevyčnívat“ úžasnou barvou. Stěna, která je nejblíže pozemku souseda a není vidět z ulice ani ze zahrady, je opatřena difuzně otevřenou omítkou.

Formální kvalita obytné dvorany ve tvaru U je velmi blízká antické předloze, ať už jde o zastřešený ochoz nebo bazén namísto nádrže na dešťovou vodu.

Materiálem pro terasu bylo přirozeně voděodolné mahagonové dřevo, které nedegraduje do třísek a je proto bezpečné pro bosé nohy. Má však červenou barvu, která by na plochách vystavených přímému slunci vybledla. Proto ji Oliver nechal ošetřit šedou lazurou, která, i když se ošoupe a vypálí od UV paprsků, zůstane ve stejném odstínu. K terase přibude ještě speciální roleta s možností rozvinutí na dvě strany tak, aby slunce při západu nesvítilo lidem do očí.

Ochoz, který obtáčí dům ze tří stran, je krytý přesahem střechy vynesené 150 centimetrů před obvodovou stěnu, nad venkovním posezením dokonce neuvěřitelných 250 centimetrů.

Vzhledem k tomu, že je krytí bez jakékoli vertikální podpory, vynesené pouze speciálními CLT deskami pro překlenování velkých rozpětí, získali majitelé k dobru metry, které se nezapočítávají do zastavěné plochy. Zároveň tím vyřešili designový problém s robustním lemem atiky ploché střechy (skladba střechy má téměř půl metru), která tak při pohledu ze zahrady není vidět – je daleko za subtilní linkou hranice přesahu.

„Na přesah střechy jsem zvláště pyšný. Přirozeně chrání zavěšenou modřínovou fasádu před přímým sluncem a deštěm, což mnohonásobně prodlužuje jak její estetickou, tak faktickou životnost. Hlavním významem však je přirozená ochrana velkých okenních ploch před přímým slunečním svitem, které by jinak mělo za následek fatální přehřívání domu. Nezbytnou součástí tohoto komplexního řešení jsou také kvalitní venkovní žaluzie,“ vysvětluje Oliver.

Slabým bodem dřevostavby bývá akustika. V některých domech jde o akustický horor – hladké odrazivé plochy (sádrokarton, sklo, nábytek, podlaha). Na tuto nezbytnou veličinu architekti často nemyslí a nepříjemně ovlivňují život budoucích uživatelů.

„Přitom se dá akustika velmi efektivně řešit, pokud je na přenos zvuku myšleno už v projektu. Optimalizovat akustiku dodatečně nevede k dobrému výsledku. Kromě dřevěných perforovaných stropních panelů jsme proto příčku u ložnice a pokoje syna pojali ve specifické skladbě, kde je z obou stran panelu přidaná izolace tak, aby se jednotlivé plochy vzájemně nedotýkaly a zvuk se nepřenášel přes konstrukci,“ říká majitel.

Interiéru vládne dub a odvážná zelená

Velký a světlý prostor si může dovolit výrazné plochy italského štuku v odstínech šedé barvy v kombinaci s tmavými akcenty dveří a dalších prvků.

Odvážná zelená (nesnadno se kombinuje s ostatními barvami) na čalouněném nábytku přidává tlumené kompozici aspekt „fresh a chic“ a s dubovým dřevem na pozadí skutečně vyniká. Výsledek vypadá měkce, nevtíravě a nadčasově, čehož lze bez zkušeného interiérového designéra obtížně dosáhnout.

Ložnice je maximálně prosklená a majitelé okna nezatahují. Nechávají se budit přirozeně rozbřeskem. Stěna a dveře mezi společenským prostorem a ložnicí jsou zvukově izolovány na míru potřebám a jako ostatní obytné prostory má i tato místnost stropní akustický panel.

Koupelna vedle manželské ložnice má nadstandardní parametry jak do plochy, tak do vybavení. Díky tomu si v ní dvě osoby nepřekáží. Teplou vodu pro sprchu i velkou vanu zajišťuje 300litrový zásobník spolu s nezbytným trvalým oběhem teplé vody až k jednotlivým bateriím. To oceňuje zejména zimomřivá Ingrid, protože ani v té nejvzdálenější koupelně nemusí čekat, než doteče teplá voda ke hlavici sprchy.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 239,3m ² (bez garáže)

239,3m (bez garáže) Užitná plocha: 199,3m ² (bez garáže)

199,3m (bez garáže) Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém: panely CLT Novatop Solid (stěny) + Element (strop a střecha) + Static (přesah střechy)

panely CLT Novatop Solid (stěny) + Element (strop a střecha) + Static (přesah střechy) Zdroj energie / teplo: tepelné čerpadlo vzduch-voda, teplovodní podlahové topení

tepelné čerpadlo vzduch-voda, teplovodní podlahové topení Větrání: přirozené křížové provětrávání

přirozené křížové provětrávání Součinitel prostupu tepla stěnou U : 0,13 W/m ² K

: 0,13 W/m K Okna, dveře: okna dřevěná, trojsklo; zvukotěsné dveře Sapeli

okna dřevěná, trojsklo; zvukotěsné dveře Sapeli Akustické panely: Novatop Acoustic

Novatop Acoustic Autor arch. návrhu a projektu: Ing. arch. Aleš Makový

Ing. arch. Aleš Makový Design interiéru : Martin Sučan

: Martin Sučan Realizace stavby: 2019, Dřevostavby MC Novák s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ondřej Pavlačík