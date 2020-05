V dětském pokoji se postel snadno promění i na domeček či obchod

„Paní Sylvie nám do redakce poslala svou a manželovu představu o pokojíčku pro jejich rok a půl starou dcerku. Prozradila, co lahodí jejímu oku a jaké prostředí by ráda pro svou dceru vytvořila. Od toho jsme se odrazily. K návrhu jsme přistoupily v době, kdy byl pokoj, co se týče oken, dveří a podlahy, již hotov, takže případné stavební úpravy nepřipadaly v úvahu,“ říkají Jindřiška Sokolová a Michaela Janková o návrhu interiéru.