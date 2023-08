Vtipní, ale líní dělníci, vloupačky a obchvat. Chalupářka sbírá zbytky sil

Hlavním důvodem, proč jsem se vrhla na rekonstrukci, byla prosba mé maminky, která se chtěla na chalupu přestěhovat a zde dožít. A já jsem se rozhodla její přání splnit.

Naše chalupa stojí na kopci, na samotě v lese. Přístupná je pouze po polní cestě. Na autobus, který jezdí do nedalekého města, lze dojít krátkou procházkou.

Jako první bylo potřeba sehnat finance, stavební povolení a stavební firmu. To byl největší oříšek. Oslovení řemeslníci byli příjemní, zábavní a byli schopni dvě hodiny vyprávět, jak nemají čas na to, co by bylo hotové za deset minut. Sice jsme se u toho vždy hodně nasmáli, ale práce stála.

Nakonec jsem měla štěstí. Povedlo se mi sehnat firmu, kterou vedla velmi šikovná majitelka. A najednou vše začalo lítat a chalupa byla opravená.

Bylo potřeba zavést vodu, vybudovat koupelnu a kuchyň. Maminka se mohla nastěhovat a opravdu zde prožila krásných osmnáct let. A pak náhle zemřela při cestě na nákup.

Okamžitě nám chalupu dvakrát vykradli a já jsem nevěděla, jak dál. Dva roky mi trvalo se vším se vyrovnat. Na chalupu jsem přestala jezdit. Jednou za mnou přišla kamarádka, které onemocněl manžel a chtěla s ním jezdit do přírody, kde by měli soukromí.

Chalupu jsem opět nechala opravit, nainstalovala jsem bezpečnostní alarm připojený k internetu a dům mohl opět pomáhat. Manžel kamarádky se vyléčil. Určitě k tomu pomohlo i příjemné prostředí. Vybavení není nijak výjimečné. Nábytek provází naši rodinu po generace a připomíná minulé časy.

Nyní i já stárnu a potřebuji pohladit po duši. A najednou přišla katastrofa. Obec chce postavit obchvat, který by měl vést po našem pozemku, přímo pod našimi okny. Projekt se mi zdá nesmyslný – vede přes nejvyšší bod, přes poddolované území a na hraně bývalého kamenolomu.

Úředníci se se mnou odmítli bavit, pozemek vyvlastní, a pokud poškodí dům, tam mě stát odškodní. Pokud neseberu opět zbytky sil na řešení problému, bude to konec mého příběhu.