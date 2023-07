Vlhký dům plný harampádí byl jen pro drsné povahy. Majitel se nebál máknout

Celkovou rekonstrukci jsem zahájil ihned po koupi. Opravy trvaly čtyři roky. Vše jsem dělal svépomocí. Odborníky jsem měl na elektřinu, vodu atd. Přípravy na rekonstrukci (bourací práce) byly téměř hračka. Izolace, stropy, podlahy atd. jsem dělal sám.

Nakonec jsem se pustil i do některých interiérových věcí, jako je nábytek, postel jsem vyrobil ze starých trámů, je to krásný tvrdý dub, který by byla škoda spálit. Ve dřevě jsem našel krásné kované hřebíky, část jsem jich tam nechal. Povedlo se mi také zrcadlo a lampa.

Dům zůstal dispozičně přesně tak, jaký byl původně. Kde byla ložnice, tam mám ložnici, kde byla kuchyň, tam je opět kuchyň.

Také jsem začal pátrat po informacích o původních majitelích a dalších lidech, které jsem našel na starých fotkách z roku 1901. V místním archivu jsem si dohledal, jak se jmenovali a kdy se narodili. Místní starší obyvatelé mi řekli, kde přesně co v domě bylo, kde byli ve stájích koně, krávy a jiný dobytek.

Původní majitelé byli statkáři, měli pole, lesy, hospodářství. Některé polnosti a lesy si jejich potomci drží dodnes, ale domu se chtěli zbavit. Nikdo z nich neměl odvahu na rekonstrukci. Majitelé, od kterých jsem dům koupil, byli vzdělaní lidé. Jeden z nich byl vážený zvěrolékař, který jako jeden z mála měl za bývalého režimu výjezdní doložku a mohl tak cestovat po celém světě.

Dům byl proto plný různých vycpaných exotických zvířat – krokodýlů, hadů..., v pokoji bylo také staré německé piano a křišťálové lustry. Rodina však před prodejem bohužel vše odvezla. Včetně starého velmi cenného obrazu.

Na mě už ovšem zbyl jen nepořádek a staré harampádí. Každopádně koupě domu ani následující investice do rekonstrukce nelituji. Upozorňuji však, že taková rekonstrukce je jen pro otrlé a vytrvalé povahy. Musíte na to mít peníze a odvahu. V opačném případě se do velkých oprav nedoporučuji pouštět. Ani já ještě nemám hotovo. Zahradu a stodolu dodělávám a opravuji dodnes.