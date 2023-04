Zachránili opuštěnou chalupu v Tisé. Že nemá základy, zjistil až bagr

Oba s manželem pocházíme z Ústeckého kraje, seznámili jsme se při studiích v Ústí nad Labem, a když jsme později hledali společné bydlení, věděli jsme, že v této krajině chceme zůstat.

Náš příchod do Tisé v roce 2015 směřoval nejprve do rodinného domu, kde jsme se během sedmi let rozrostli o další dva členy. Mnoho let jsme tak vedle chalupy, která je jen přes ulici od našeho domu, chodili, aniž bychom jí věnovali větší pozornost.

Až v roce 2021 nás napadlo, že pozemek je dlouhodobě zanedbaný a chalupu už asi nikdo aktivně nevyužívá. Zkusili jsme proto oslovit majitele a podařilo se nám s ním dojednat schůzku. Původně nám šlo především o koupi garáže, kde jsme chtěli ustájit naše auto.

Slovo dalo slovo a nakonec jsme se dohodli na koupi celého objektu i s přilehlými pozemky. Rozhodli jsme se, že využijeme turistický potenciál oblasti a zároveň získáme prostor pro setkávání s rodinou a přáteli. Zároveň jsme celý projekt pojali jako formu spoření na stáří.

Chalupa byla ve velmi žalostném stavu. Nejprve bylo nutné vyklidit prostory, kam za léta vlastnictví předchozího majitele přibylo vše, co jeho rodina nechtěla vyhodit, protože by se to třeba ještě mohlo hodit. Nakonec jsme vytřídili čtyři velkoobjemové kontejnery na odpad.

Abychom se vůbec k chalupě mohli dostat, bylo potřeba posekat a prořezat nálety i křoviny. Následoval odvoz mnoha skládek staré trávy, větví apod. Zahrada si žila svým divokým životem, takže tu nebyla nouze o hady, hlodavce a lesní zvěř.

Především kvůli našim malým dětem bylo nutné celý pozemek vyklidit a provzdušnit. Měli jsme strach, aby děti nenarazily na zmiji, kterou jsme tam několikrát zahlédli. Po pravidelné údržbě to už ale vypadá, že se odplazila někam, kde opět našla svůj klid.

Když se povedlo vše vyklidit, přišel na řadu stavební odborník, který zhodnotil stav a doporučil, co vše bude nutné udělat. Znamenalo to provést kompletní výměnu elektroinstalace včetně rozvodů vody a tepla. Osekání všech vnitřních omítek, kompletní výměnu původního rákosového stropu v kuchyni, obnovení štuků v patře, výměnu podlahových krytin, kompletní rekonstrukce koupelny.

Venku pak byl prioritou odvod vlhkosti od domu a částečná oprava fasády včetně nového nátěru. Odvod vlhkosti se nakonec stal největším úskalím, které se podařilo překonat jen částečně. Když totiž bagr začal odhrabávat základy, zjistilo se, že chalupa žádné základy nemá, takže původně plánované podříznutí domu nepřicházelo v úvahu. Nakonec se tedy položily jen nopové fólie a drenážní roury.

Hned po koupi jsme začali pátrat, jak stará vlastně chalupa je. Předpokládali jsme začátek 20. století, a proto jsme hledali na trámech na půdě vyrytý rok výstavby. Když se to nepodařilo, dostali jsme doporučení pokusit se najít základní kámen, zde jsme však narazili na problém s neexistujícími základy.

Naše pátrání tak pokračovalo kontrolou starých map, přičemž jsme našli chalupu v přesném půdorysu zachycenou už na mapě z roku 1848, což nás ohromilo. Většina obvodových zdí je z pískovcových kvádrů a kamenů. Na půdě jsme našli mnoho písemností z konce 19. století a počátku 20. století, pár kousků původního nábytku a mnoho dalšího.

To vše má báječnou vůni historie. Člověk by vydržel hodiny přemýšlet, jak to tenkrát všechno bylo. Máme takový sen, až nabereme dech po proběhlé rekonstrukci, rádi bychom v části půdy nad stodolou vytvořili malé „muzeum“, aby se všechny ty krásné staré věci neztratily v zapomnění času.

Při rekonstrukci jsme se chtěli přiklonit ke vzhledu tradiční venkovské chalupy. Finance nás ale držely při zemi, a tak bylo často nutné udělat kompromis. Nakonec se nám díky opravě a obnově některých kusů nábytku a dveří povedlo zachovat kouzlo doby minulé v moderním kabátě.

Když přijede bagr a začnou pracovat sbíječky, člověk má pocit zmaru a zoufalství. Jak jsme ale začali vybírat podlahy a nábytek, bylo vidět světlo na konci tunelu. Oříškem byla hlavně koupelna, ve které se zachovaly klenbové stropy a bylo nutné vymyslet novou dispozici.

V patře se povedlo obrousit původní smrkové podlahy, na kterých se místy červotoč vyřádil, nám se to ale líbí. Snad po renovaci ještě nějakou dobu vydrží. Máme radost i z pískovcového portálu, který je hlavním vstupem do světnice.

Předchozí majitel ho bohužel velmi poškodil nanesením omítky a emailové barvy. Po čtrnácti dnech s horkovzdušnou pistolí a škrabkou se ho povedlo očistit. Moc nás mrzelo, že se nedochovala původní kachlová kamna s pecí, která prý byla zelená. Ačkoliv byla stavba nových kamen naším snem, museli jsme sáhnout po levnější variantě kachlových krbových kamen. Nakonec se nám v interiéru moc líbí. Zbytek vytápění poskytuje elektrický kotel, který zároveň ohřívá i vodu v zásobníku.

Práce na rekonstrukci se nám společně s pomocí stavební firmy povedlo zvládnout za sedm měsíců. Podařilo se nám zachovat původní špaletová okna v kuchyni a světnici, museli jsme je však obrousit, zakytovat a natřít.

Na jaře se chceme zaměřit na zahradu, která je z velké části zalesněná a chybí v ní kvetoucí rostliny. Z kraje podzimu jsme částečně osadili tradiční předzahrádku.

Naše chalupa Amálka má svůj profil na Instagramu @chalupa_amalka_tisa. A proč chalupa Amálka? U nás v rodině má vše živé i neživé své jméno, výběru vždy předchází několik týdnů rokování a návrhů. Bylo jasné, že chalupa je ženského rodu, že pro ni chceme tradiční české jméno. Amálka nám k ní prostě sedla, a ani po několika týdnech jsme názor nezměnili. Dost lidí nám to vymlouvalo, protože se tak jmenuje i naše dcera. Jediný, kdo byl skutečně proti, byl náš syn, který se ale nakonec nechal uchlácholit tím, že se po něm jmenuje náš rodinný dům Matýsek.

Pořízení chalupy nelitujeme a snad nikdy nebudeme. Bere nám hodně času, na druhou stranu nás naučila mnoho řemeslných dovedností, a tak nějak nás to k ní táhne. Kdo nás zná, ví, že rádi budujeme a tady máme bezpočet možností. Líbí se nám, že můžeme vracet život starému domu s historií. Já a manžel si užíváme práci a proměnu. Děti jsou nadšené z velké zahrady a tajemných zákoutí.

Chalupu jsme se rozhodli pronajímat, protože se nám líbí, že se jí tím vdechne nový život, a zároveň nám to usnadňuje splácení. Nechceme ale jít do masivního způsobu pronájmu. Chceme, aby i hosté u nás cítili tu původní atmosféru a klid. Nechceme být jen další ubytovací kapacitou v pořadí. Byli bychom rádi, kdyby dny, které u nás hosté stráví, utkvěly v jejich paměti na dlouhou dobu jako milá vzpomínka.