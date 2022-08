Při opravách propadal beznaději. Po dvou letech se konečně krásně vyspí

K našemu víkendovému domku mě přivedla náhoda. V minulosti jsme si s bratrem plánovali společné pořízení chaty někde v Hostýnských vrších nebo Beskydech. Chtěli jsme mít místo pro příležitostný odpočinek i jako investici.

Uběhl nějaký čas a najednou mi volal táta, že u něj v práci jeden kolega chatu prodává, protože už na ní nemá čas. Prodejní cena byla výborná. Navíc by koupě proběhla bez realitního makléře, který by si vzal provizi.

Vypravil jsem se tedy na obhlídku. První dojem byl vskutku výborný, a to především díky sousední chatě, která byla v mnohem horším stavu a vypadala hodně unaveně. Navíc všemu pomohlo příjemné okolí.

Do měsíce od návštěvy jsme si s původním majitelem plácli. A to i přesto, že bratr nakonec ze společně plánované koupě vycouval. Nu což, řekl jsem si. Svépomocí to dám trochu do kupy a za rok bude hotovo. Táta je kutil, v řemeslech se vyzná a má šikovné kamarády, takže není problém začít s rekonstrukcí chaty staré 60 let.

Po několika týdnech jsem vystřízlivěl. Dopadl jsem přesně tak, jak tušíte. Postupným odkrýváním jedné vrstvy za druhou se ukázalo, že opravy budou muset být mnohem větší.

Kromě nevyhovující maličké koupelny, jejíž proměna byla v plánu, postupně došlo na podlahy, stropy, kuchyňskou linku, všechny stěny, přesazení oken, pergolu, venkovní dlažbu, dřevníky, kultivaci pozemku, chodníky, skalku atd.

Musím přiznat, že v průběhu prvních šesti měsíců jsem si nebyl jistý, zda rekonstrukci vůbec dokončíme. Uvažoval jsem o přerušení, případně jsem to chtěl kompletně vzdát. Rodina, koníčky a další věci zaberou také nějaký čas a já se svého starého života před rekonstrukcí odmítal vzdát.

Zlom přišel po roce. Tehdy už bylo možné začít chatu částečně obývat. Všechny starosti mi vynahradil úžasný spánek v klidném prostředí.

Po dvou letech je již téměř hotovo a zbývají pouze dodělávky. Snad dojde i na vytouženou venkovní saunu, o které už dlouho uvažuji.

Musím přiznat, že mě hřeje u srdce, když vidím tu hromadu práce, kterou jsem zvládl úplně sám. Hodně jsem se toho naučil. A to, na co jsem si zpočátku netroufl, jsem odkoukával od profesionálů. Těch se tu nakonec také vystřídalo několik.

Nyní mohu s klidem říci, že když se člověk podívá na fotografie původního a současného vzhledu a ví, co vše to obnášelo, může být spokojený. No, posuďte sami.