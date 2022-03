Firmu vyhodili. Chalupu opravovali dva roky s pomocí rodiny a přátel

„Celá naše cesta za chalupou začala na podzim roku 2017, kdy jsme objevili inzerát na prodej chátrající chalupy v Říčkách v Orlických horách. Zajeli jsme se na místo podívat. Chalupa na první pohled nevypadala tak špatně, byl u ní krásný velký pozemek, chalupou protékala studánka. Prostě nádhera. Řekli jsme si střecha bude moci zůstat, okna, stěny taky dobrý, dáme novou fasádu, omítky, doladíme podlahy a budeme bydlet,“ usmívá se své začátečnické naivitě Michal.

Na pomoc s rozhodováním si zavolali projektanta, který po shlédnutí chalupy koupi nedoporučil. Riziko skrytých problémů bylo dost vysoké a rekonstrukci by vše jen prodražilo.

„Nenechali jsme se však odradit a okouzleni horami, romantickou idylkou na zápraží, klidem a zajímavým konceptem chalupy jsme se do toho vrhli po hlavě. Podepsali jsme smlouvu, začali shánět firmy na rekonstrukci a zde vznikl první problém.“

Rok 2017 totiž nebyl moc příznivý na stavebníky. Každý měl práce dost na rok až dva dopředu a firmy, které byly dostupné, nestály za nic.

„Přímo katastrofa. Co udělali, to jsme museli vymlátit a celé předělat. Dočkali jsme drolící podlahy vybetonované nejspíš jen pískem, zdi byly svázané dvěma hřebíky, chyběla cihlová vazba, plastové vodovodní trubky spájené tak, že by jimi voda nikdy neprotekla, zato protékala střechou,“ vypočítává majitel nekonečnou řadu zfušované práce.

„Ztratili jsme tedy zbytečně sedm měsíců s jednou slušně řečeno nekvalitní firmou a jedním dělníkem, který více pil a kouřil, než aby snad makal.“

V květnu 2018 se rozhodli, že si celou chalupu budou rekonstruovat sami s pomocí našich blízkých a rodin. „Samozřejmě jsme si také na některé důležité části jako nová střešní krytina, omítky, dřevěné obložení a další tesařské práce zajistili kvalitní řemeslníky z okolí, na které jsme měli výborná doporučení. Jen jsme si chvíli museli počkat.“

„Nastala pro nás doba, kdy jsme každý víkend jezdili na chalupu makat. Za ty dva roky jsme se naučili hodně nové práce, nabyli mnoho zkušeností, ale i poučili, protože ne vše se nám povedlo ihned. Ale dbali jsme na kvalitu, a to se nám nakonec věříme vyplatilo,“ říká Michal.

Sečteno podtrženo se na chalupě vystřídalo několik “kopyt”. „Dokonce i před koupí, protože jsme objevili například polystyren jako izolaci na vnitřních stěnách. To nás vedlo k trefnému názvu Kopyto, doména (internetová adresa) však byla již obsazena, tak jsme to vyšperkovali i chybou v názvu, aby to celé pěkně pasovalo.“

A čtenář Michal vzkazuje, že pokud se chystáte také rekonstruovat v blízkosti Orlických hor a nechcete se spálit, rád vám doporučí kvalitní firmy a pracovníky z okolí. Také je slušné na konec ještě dodat, že za návrhem rekonstrukce chalupy stojí bratr Michala, architekt Martin Moravec.