Dům na předměstí bude v roce 2035 znamenat bydlení ve vodním satelitu

, aktualizováno

Stoupající hladiny oceánů inspirovaly polského designéra Wojciecha Morsztyna. Ten navrhl plovoucí moduly, které by byly umístěny 800 metrů od pobřeží a vytvářely by malé kolonie. High-tech plovoucí domy by se mohly objevit u pobřeží Singapuru v roce 2035.