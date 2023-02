Herečka Vaculíková si vybudovala nový život ve vesničce v Brdech

Než se tak v roce 2007 stalo, vystřídala Jana několik domovů. Tím prvním byl rodný dům v Bzenci, ve městě, které je neodmyslitelně spjaté s vinařskou kulturou. Po studiu gymnázia vedly Janiny kroky do moravské metropole.

„Dělala jsem JAMU v Brně. Tam to bylo skvělé, že mi poskytli bydlení při divadle. Nejdřív jsem do Prahy jenom dojížděla a chodila na konkurzy. A zadařilo se. S manželem jsme měli garsonku v Modřanské rokli. Pak jsme bydleli ve Francouzské, to když jsem hrála v Draculovi. Nasedla jsem na tramvaj a byla hned v centru,“ řekla Jana Vaculíková, která si v populárním muzikálu vystřihla hlavní roli Lorraine, kde se alternovala s Leonou Machálkovou.

Z centra Prahy pár přesídlil do nové výstavby v Kovanecké ulici ve Vysočanech. „Dosud tam pronajímáme byt, protože jsme si říkali, že tam třeba naše dcery budou chtít jednou bydlet,“ přemýšlí zpěvačka o budoucnosti dcer – čtrnáctileté Anny Marie a osmileté Amálky.

Když se Jana s manželem rozhodli mít rodinu, chtěli, aby jejich děti vyrůstaly v klidu a bezpečí. „Při procházkách se psem jsem často nacházela injekční stříkačky,“ řekla Jana o hlavních důvodech odstěhování se z matičky Prahy.

„Chtěli jsme něco blízko Prahy. Nejdřív jsme si mysleli, že bychom koupili už postavený dům po někom. Toto místo na nás ale tak dýchlo, že jsme si řekli: ,Tak jo!’ Byla to náhoda,“ popsala Jana první dojmy z parcely, která měla již vybudované základy. Jelikož byl soused – majitel stavební firmy, který shodou okolností bydlel v podobném typizovaném domku, mohla si Jana s mužem snáze představit, jak bude jejich dům po dokončení vypadat. „Už to mělo nějaký návrh. Mohli jsme si upravit jen nějaké maličkosti uvnitř. Jsme rádi, že jsme na konci ulice, protože za námi už se nemůže stavět. Je tu pole,“ ukázala Jana na zeleň za plotem, kde se páslo stádo krav.

V domě hrají veselé barvy

Téměř polovinu domu zabírá společný prostor pro kuchyň, obývací pokoj a jídelnu. „Vždycky jsem chtěla, aby tu bylo slunečně. Proto tu je hodně žluté. Nijak jsme se moc neinspirovali. Červenou sedačku vybíral manžel. Doplňky jsme proto potom ladili do červena. Nábytek jsme chtěli jednoduchý. Vestavěné skříně postupně nahradily police z Ikey. Pořídili jsme i světlý stůl, na kterém je už znát, že si na něm holčičky malovaly, psaly úkoly, tvořily… Je to náš rodinný stůl, u kterého se rádi scházíme i s přáteli. Je to vlastně moje nejoblíbenější místo,“ řekla Jana Vaculíková o svém království, které tvoří ještě ložnice a dva dětské pokoje.

Jeden z nich se zpěvačka bude v nejbližší domě snažit vymalovat. „Mladší dceři jsem slíbila, že jí vymaluji pokoj. Už si vybrala i velkou tapetu našeho bývalého psa Nea. Malovat budu sama. To mě baví a těším se na to. Kromě JAMU jsem studovala i výtvarku. Mám ráda vůni barev a ráda maluji. I některé abstraktní obrazy v obýváku jsou moje,“ řekla Jana o svém plánu, který pro ni nebude ani tak prací, jako radostí.

Jelikož je zpěvaččin dům bungalov, když přijede návštěva, nemá v podstatě kde přespat. I k tomuto účelu překvapivě slouží sauna stojící v těsné blízkosti domu. „Sauna slouží i jako letní domek. Lavice jsou mobilní. Když přijede návštěva, dají se dolů, položí se na ně matrace a dá se tu spát. Jinak tu trávíme čas, když je zima nebo jsou sychravé podzimy. Když byl venku sníh, bylo super, že jsme skákali do něj nebo do bazénu,“ pověděla Jana Vaculíková o místě, kde ráda relaxuje a kde si s oblibou zapaluje svíčku v aromalampě.

Relax pod baldachýnem

V průběhu let ze zahrady bazén zmizel. Na jeho místě má dnes Amálka s Annou Marií nafukovací žíněnku zvanou airtrack. „Holky jsou po mně gymnastky, takže milují, když si tady mohou dělat gymnastické řady. Proto jsme to ani uprostřed nezaplňovali stromy. Spíš je to velká džungle okolo,“ řekla Jana o prostorné zahradě, na jejímž konci je altánek s baldachýnem a houpačkou a dětská prolézačka.

„Právě uvažuji, co s tím hřišťátkem, jestli to ještě nechat pro návštěvy, nebo se toho zbavit, někomu to darovat. Nevím, jestli ho lze přestěhovat, protože je to hodně zabudované v zemi,“ přemýšlela nahlas hostitelka, kolem které neustále skákal roční yorkshirský teriér jménem Jamie.

Kromě okrasných dřevin zasazených po obvodu pozemku vyrostly Janě na zahradě i ovocné stromy. Ačkoli se zpěvačka nepovažuje za velkou pěstitelku a na zastřihávání stromů si raději objedná odbornou pomoc, ruce do hlíny noří ráda.

„Papriky si nedovolím pěstovat. Bojím se, že bych to nezvládla. Mám tu rybízy, angrešty, ostružiny, jahody, mrkev, hrášek a bylinky,“ řekla s úsměvem na rtech zpěvačka, jejímž nejoblíbenějším místem v okolí je lom Homolák. „Je tam nádherně křišťálová voda. Připadám si tam jako u moře. Líbí se mi tady ale všude. Člověk vyjde a hned je v lese,“ libuje si Jana Vaculíková, kterou v současné době nejvíce těší hraní hlavní role v komorním muzikálu Kurtizána aneb Za vším hledej ženu v Divadle Na Prádle.