Černobílé fotografie a designové kousky do malého bytu skvěle zapadly

Kompletního zařízení zrekonstruovaného bytu se ujalo studio Ambience design. Zadání pro designéry? Vytvořit startovací bydlení pro mladý pár tak, aby v něm mohli při jeho dispozici 1 + 1 pohodlně existovat.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Proto bylo hned na počátku jasné, že v obývacím pokoji je potřeba počítat i s místem pro ložnici a součástí kuchyně bude jídelna. Také bylo nutné vyjít ze stávajících hotových podlah, v obývacím pokoji z položených dřevěných parket a v kuchyni z antracitového marmolea.

Nejdůležitější byl ale fakt, že byt je v historické části města a že by bylo dobré ctít lokalitu a jedinečnou atmosféru starého domu. Takový interiér chtějí většinou lidé zařídit elegantně a spíše klasicky.

Designérka Jitka Kobzová měla ještě další záměr, a to vnést do interiéru veselou a optimistickou náladu, toho chtěla docílit pomocí barev. Hned jak přišla do bytu, věděla, že by mu barvy moc slušely.

Vytvořila proto barevný koncept, do nějž ještě začlenila výrazné umělecké prvky a tento návrh předložila klientovi, který na takový záměr slyšel a se vším souhlasil. Od toho se odvíjela jejich nadmíru uspokojující spolupráce.

Očima designérky

V tom, jak bude interiér zařízený, sehrály úlohy tři důležité prvky. Tím prvním byla atmosféra staré Prahy, kterou jsem chtěla nějakým způsobem dostat do bytu. Napadlo mě, že by se to mohlo povést díky fotografiím, ale nechtěla jsem úplnou klasiku v podobě pohledu na Hradčany apod. Pátrala jsem tedy, kromě jiných i v archivu pražského fotografa Jiřího Píši, a našla fotku saxofonisty na Karlově mostě, na níž jsem postavila koncept bytu.

Druhým prvkem, který zásadně ovlivnil linku návrhu, byla práce malíře Lubora Drgáče. Jako jeden z mála dělá opravdu pozitivní obrazy a geniálním způsobem míchá barvy. Z barev z jeho obrazu Podzimní vítr jsem pak vycházela při pořizování dalšího zařízení.

Rozkládací pohovka je od českého výrobce Polstrin, černobílá fotografie saxofonisty na Karlově mostě je od Jiřího Píši.

Třetím hlavním prvkem je koberec Hexagon značky Ligne Pure v barvách, které jsou v bytě použité. Abych o něco snížila vysokou investici, kterou tyto prvky představovaly, pořizovala jsem část vybavení v IKEA (kuchyň, TV stolek, šatní skříně v ložnici), a to v neutrální bílé barvě, která interiér krásně propojila.

Ložnici jsem od obývací části oddělila záclonou, čímž se prostoru dostalo více soukromí a zároveň se zachovala vzdušnost a světlost pokoje.

Pro klienta byl také zásadní výběr lůžka, proto jsem zvolila naši vlastní firmu Ambience design, která dováží velmi kvalitní matrace z Anglie a vyrábí vlastní postele kontinentálního typu.

Autorka interiéru Jitka Kobzová žila a pracovala v Kuvajtu, Spojených arabských emirátech a Londýně. Po 28 letech se vrátila do Česka a založila společnost Home Staging a poté Ambience design. V pětičlenném týmu vytvářejí elegantní a nápadité interiéry, jejichž společným jmenovatelem je kvalitně provedená práce. Důležitý je pro ně otevřený přístup ke klientům a respektování jejich potřeb. Zabývají se rezidenčními a komerčními interiéry v České republice i v zahraničí.

