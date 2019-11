Do moderního bytu si dopřáli i pár starožitných kousků. Tak akorát

Manželský pár, který podniká v hoteliérství mimo Prahu, potřeboval mít časem v metropoli nějaké zázemí, a tak si v nové zástavbě pražského Karlína pořídil byt.

Aby manželům odpadly starosti se zařizováním, obrátili se na designérku Jitku Kobzovou ze studia Ambience Design. Hned na úvodní schůzce se začalo rýsovat, jakým směrem se bude zařizování ubírat.

Majitelé chtěli vybudovat moderní bydlení, ale měli starožitné noční stolky, které si přáli do interiéru začlenit. To se designérce líbilo, a tak začala přemýšlet, jaký styl by se mohl v bytě uplatnit. Líbil se jí kubismus. Při hledání zjistila, že kubismus je bohužel na trhu hodně nedostupný, a tak jedinou skutečnou kubistickou věcí je nakonec v bytě skleník.

Vše lze nahradit

Jitka Kobzová se však nenechala od myšlenky odradit a po bazarech a starožitnictvích sesbírala další kousky, které brala jako alternativy z tohoto období. Dovolila si utratit za „kubistické“ obrazy z limitovaných edicí, jejichž cenu vykompenzovala levnější bílou kuchyní a dalším drobným nábytkem z IKEA.

Starožitné noční stolky skončily v ložnici a krásně doplnily anglickou postel od Ambience Design. Do obývacího pokoje umístila designérka moderní rozkládací sedačku od značky Polstrin Design.

K ní nechala vyrobit u čalouníka taburet, horní desku k němu vyrobil truhlář. Kompozici doplnila nově repasovaným křeslem. Za zmínku stojí i „kavárenský koutek“ se stolkem, židlemi a sofa, vše vyrobené na zakázku.

Slovo designérky

„Šlo o menší, ale velmi vydařenou realizaci, při níž bylo radostí spolupracovat s lidmi, kteří měli vkus a vztah k starožitným věcem. Ty už v prvopočátku udaly směr, jímž se vydáme. Bavilo mě jezdit po bazarech a hledat krásné staré věci, kterým mohu dát druhou šanci, aby zase sloužily. Ve studiu jsme se bavili i tím, jak se některé hodně poškozené věci repasovaly a vznikaly z nich nové originální kousky,“ popisuje Jitka Kobzová.

Prostor bytu zvětšuje velké francouzské okno s výstupem na balkon.

Autorka interiéru Jitka Kobzová žila a pracovala v Kuvajtu, Spojených arabských emirátech a Londýně. Po 28 letech se vrátila do Česka a založila společnost Home Staging a poté Ambience Design. V pětičlenném týmu vytvářejí elegantní a nápadité interiéry, jejichž společným jmenovatelem je kvalitně provedená práce. Důležitý je pro ně otevřený přístup ke klientům a respektování jejich potřeb. Zabývají se rezidenčními a komerčními interiéry v České republice i v zahraničí,

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.