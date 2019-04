Byt zařídil nábytkem a věcmi z velkoprodejen. Vypadá výborně

Majitel koupil v domě dvě bytové jednotky a po předchozí dobré zkušenosti s designérem Pavlem Volínem mu svěřil k přebudování a zařízení i tyto dva byty. Navštívený byt má dispozici 2+kk a rozlohu 44 m2. Plocha to není příliš velká, ale díky vysokým stropům, velkým oknům a rozlehlosti místností nepůsobí byt nijak stísněně a je vhodný i pro dva lidi.

Co se týká vybavení bytu, designér získal investorovu plnou důvěru, a tak měl téměř ve všem volnou ruku. Jediná věc, ve které bylo nutné udělat kompromis, byla kuchyň, do níž chtěl Pavel Volín zakomponovat místo stolu varný ostrůvek s barovým posezením. To majitel nechtěl připustit, protože kdyby později byt prodával, tak by se toto řešení nemuselo každému líbit.

Průchodnější mu přišla klasika v podobě standardní kuchyně v jedné linii a jídelního stolu pro čtyři lidi. Z této vyhlídky na budoucnost také vyplynulo základní zadání, a to nadčasovost a určitá neutralita. Byt měl působit vzdušně, čistě, ne moc studeně.

Rozpočet nebyl nijak výrazně omezený, ale bylo jasné, že nebude nutné pořizovat do bytu k pronajímání žádné drahé designové kousky. Prostě zaměřit se na hezké věci se slušnou kvalitou a za rozumné ceny. Nákupy tedy designér směroval do velkoprodejen s náíbytkem i do hobbymarketů..

Očima designéra

Abych splnil požadavky majitele na styl zařízení, odrazil jsem se od modrého koberce, o kterém jsem od začátku věděl, že jej tam chci dát, a dále od šedé sedací soupravy. To byly dva základní nosné prvky celého interiéru. Dále už jsem vše ladil do bílé a stříbrné barvy.

Nábytek do obytného prostoru společného pro obývací pokoj a kuchyň jsem vybral v bílém lesklém provedení. Do odpočinkové části postačila hladká bílá komoda a nástěnná skříňka.

Kuchyň je značky Hanák s hladkými bílými dvířky s nerezovými úchytkami a bez úchytek s touch dotykovým otevíráním. Kompozici doplňuje šedá pracovní deska ve stejném dekoru stěrky, jaká je na stěně mezi skříňkami. Opticky odděluje pracovní zónu od odpočinkové jídelní stůl s bílou deskou a chromovaným podnožím. K němu ladí modré plastové židle s chromovanou konstrukcí.

Třímetrová pohovka zabírá v pokoji hodně místa, takže její umístění se odvíjelo od většího rozměru. Celou kompozici doplňuje opravdu pěkný konferenční stolek, který jsem spolu se sedačkou objevil v XXXLutz.

Dřevěný dekor postele a stylové noční stolky a lampičky dávají ložnici příjemný nádech. Závěsy z IKEA ladil designér k barvě obrazů.

Ložnici bylo potřeba trošku proteplit, a tak jsem zvolil postel s dekorem dřeva a noční stolky spíše v rustikálním stylu. Nejdřív jsem měl obavy, že stolky nebudou k posteli ladit, ale pak jsem v hobbymarketu přikoupil světlo z bílých dřevěných lamel a hezky se to celé propojilo. Úložné prostory jsem soustředil do vysoké skříně se zrcadlovými dveřmi, která přišla do ložnice naproti posteli.

