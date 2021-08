Když klozet, tak závěsný. Je tichý a nabízí i snadnou údržbu .

Předstěnové systémy, které se používají k instalaci závěsných toalet a po obložení koupelny zůstanou zcela skryté ve stěně, nabízejí celou škálu výhod.

Na jejich zabudování je ovšem třeba pamatovat před zahájením výstavby nebo rekonstrukčních prací, stejně jako na rozvody vody a elektroinstalace. Jsou tvořeny rámovou konstrukcí z kovových profilů a dalších komponent, obsahují i splachovací nádržku a umožňují rychlou montáž.

Výhody, které oceníte

Předstěnové systémy mají vysokou nosnost (až do 400 kg) a u řady typů si lze zvolit i různou výšku zavěšení WC mísy nebo bidetu, což ocení zejména lidé vyšší postavy. Předností je dále jejich tichý provoz (nádrž je zabudována ve stěně), úspora vody, protože umožňují dvojí splachování (2 až 3 l na menší a 5 až 6 l na větší spláchnutí) a široký výběr splachovacích tlačítek v moderním designu.

Některá tlačítka jsou vybavena speciální ochrannou vrstvou, podsvícením nebo bezdotykovým senzorem. Jednotlivé typy předstěnových systémů se liší podle způsobu užití, buď pro klasickou zděnou výstavbu, nebo do sádrokartonových příček, či do bytových jader, další speciální typy jsou určeny do dřevostaveb nebo na toalety pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Pro instalaci předstěnových systémů musí být zeď nebo sádrokartonová konstrukce vždy dostatečně nosná nebo zpevněná, případně je možné zvolit samonosné a odpovídajícím způsobem ukotvené moduly, například do polopříček postavených v prostoru.

Kromě typů určených pro zabudování do zdi existují i samostatně stojící modely s krycím panelem. Praktickou předností závěsných toalet je i zdařilý design a jednodušší úklid koupelny.