Češka si postavila vilu v Chorvatsku. Skvělé rozhodnutí jí změnilo život

Před dvěma lety zažívala známá koučka Janka Chudlíková euforické pocity. Stala se novopečenou majitelkou rozestavěné vily na ostrově Vir, vzdáleného jen půl hodiny autem od Zadaru. O domě u moře sní leckdo, dotáhnout myšlenku do konce ovšem dovede málokdo.

Janku od splnění snu dělil doslova jediný článek. „Během koronavirového domácího vězení jsem na sítích sledovala online kamaráda s rodinou, jak žijí a pracují u moře v Chorvatsku. Když pak napsal na svůj blog článek: Proč jsem pořídil apartmán v Chorvatsku, bylo rozhodnuto, že do toho jdu. Tou myšlenkou jsem začala žít,“ popisuje se zápalem začátek příběhu.

Ideální lokalitu nehledala. Inspirovala se kamarádem a rozhodla se najít vhodnou nemovitost na ostrově Vir, i když ho předtím nikdy neviděla. Odvážná volba na slepo se ukázala jako šťastná. Ostrov má osobitou atmosféru, s pevninou je spojen Virským mostem a do nedalekého Zadaru létají sezonní spoje.

Ještě než si Janka poprvé zarezervovala na ostrově dovolenou, pragmaticky začala řešit, z čeho svůj sen zaplatí. „Obratem jsem dala do prodeje byt, který jsem pronajímala a měla na něj hypotéku. Na internetu jsem si vytipovala vhodné nemovitosti a spojila se s tamní realitkou.“

Ačkoliv si už na první návštěvě Janka ostrov oblíbila, z doporučovaných apartmánů se jí nelíbil ani jeden. Fiasko se ale nekonalo. „Poprosila jsem makléřku, zda nenabízí i dům. Ukázala mi stavbu, která měla být dokončena za necelý rok. Hned jsem se zamilovala. Znamenalo to sice vzít si opět hypotéku, ale stálo to za to,“ vzpomíná Janka.

Dům se dvěma samostatnými apartmány pořídila v červnu 2021 za 320 tisíc eur, a v žádném případě neprohloupila. Oblast zažívá obrovský rozkvět. Dnes se ceny za podobnou nemovitost pohybují minimálně o třetinu výš.

Přímořskou atmosféru dovezla ze Slovenska

Vilka stojí na pozemku velkém tři sta třicet metrů čtverečních. Na zahradě je bazén, oba apartmány mají prostorné terasy. Moře je z jedné strany vzdálené čtyři sta metrů, z druhé kilometr. Oblázkové i píseční pláže mají jedinečnou atmosféru. Polovina ostrova je neobydlená, plná fíkovníků, olivovníků a vinné révy a na konci ostrova jsou červené skály, ze kterých je impozantní výhled na západ slunce.

Středomořská atmosféra se odrazila i na vybavení domu, o kterém měla majitelka jasnou představu. „K zařizování interiérů mám vztah a v jiném životě by to asi byla moje práce,“ přiznává Janka. S výslednou podobou pomohly majitelce dvě ženy: chorvatská realitní makléřka českého původu Barbora Veselić, která zajistila veškeré administrativní nezbytnosti včetně kolaudace a zápisu do katastru a slovenská architektka Alena Zajková, jež má se zahraničními realizacemi, včetně těch chorvatských, bohaté zkušenosti.

Zajková vytvořila návrh a zajistila i realizaci interiéru. Dostavba trvala tři čtvrtě roku, v mezičase se ladil interiér. Část je vyrobená na míru nábytkářskou společností Idona. Veškeré vybavení, od vyrobeného nábytku až po zakoupené peřiny, se skladovalo v Trenčíně a následně se vše přepravilo na Vir.

Díky perfektně promyšlenému projektu trvala Slovákům realizace na místě pouhých šest dní. Následně se dokončil i bazén a zahrada. „Od hrubé stavby k prvnímu koupání a opalování to trvalo neuvěřitelné tři měsíce,“ glosuje Janka fantastický výkon, na který celé okolí jen nevěřícně zíralo a pochvaluje si spojení se zkušenou firmou i za cenu nákladů na dopravu navíc.

Symbolická dvacet dvojka

Stavba bývá se všemi zádrhely náročná, majitelka však každodenní procesy a komunikaci přes překladatele ráda přenechala architektce. „Největší radost jsem měla, když jsem viděla, jak se můj sen krok po kroku zhmotňuje. Opravdu to bylo něco nepopsatelného. Při každém příjezdu jsem prožívala obrovskou radost. Miluji to místo. Vždy po příjezdu jdu pozdravit moře a pohoří Velebit. Ten nádech a výdech. Jsem nekonečně vděčná,“ říká Janka a podotýká, že nejvíce si Vir užívá mimo prázdninovou sezonu, kdy opadnou teploty i počet turistů a moře i uličky jsou jen pro místní.

Dům stojí v ulici Straža XXII. I v tom spatřuje Janka symboliku. „Dvacet dvojka je pro naši rodinu důležitá. Dcera s přítelem milují číslo 22. Přineslo jim už mnoho významných životních situací. Dům jsme dokončili v roce 2022 a číslo ulice je třešinka na dortu.“

Natrvalo se majitelka na ostrov přestěhovat neplánuje, ale tráví zde už značnou část roku. „Letos budu na Viru určitě čtyři měsíce. Ráno si zaplavu v moři, zacvičím si, nasnídám se a potom pracuji. Když je teplo, tak opravdu držíme siestu a jsem spíš doma ve stínu. Naopak v chladnějších měsících vyrážím po obědě na výlety,“ popisuje své běžné dny.

Dům si umí užít, i když venku řádí silný mořský vítr bora, který dovede pokrýt celý ostrov solí z moře. „Vilka je zařízená útulně, když je špatné počasí, ráda v ní přebývám,“ pochvaluje si.

Když je v Česku, vilu pronajímá a z příjmů hradí hypotéku. „V horním apartmánu jsem si nechala jednu uzavřenou ložnici pro sebe, abych měla soukromí a věci na svém místě. Horní apartmán je vlastně 2+kk s jídelnou a terasou a dolní je o pokoj větší,“ dodává s tím, že se už učí i jazyk, aby se na své druhé nové adrese opravdu cítila jako doma.