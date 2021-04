Vítězové Cen Czech Grand Design navrhli svítidla, která si sami sestavíte

Nejlepší počiny za rok 2020 se jako už tradičně vyhlašovaly v kategoriích design, móda, šperk, fotografie, ilustrace a grafický design. Do Síně slávy byl za celoživotní přínos oboru uveden Jiří Pelcl.

Vizuál soutěže je tradičně dílem Fotografa předchozího roku, kterým byla Michaela Karásek Čejková.

Vyhlášení proběhlo ve středu 21. dubna večer pouze na televizních obrazovkách, bez fyzicky přítomných hostů i oceněných.

Dvojice, která umí

Spolupráce designérů Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala, Grand designérů roku, začala už během studia na UMPRUM a od té doby kontinuálně předvádějí výsledky své rozmanité práce, a především svěží přístup k designu.

Pozornost poutají jejich úspěšné spolupráce se známými výrobci i vlastní projekty včetně výstav. Nově si do výčtu svých úspěchů mohou přidat i nejvyšší ocenění Cen Czech Grand Design, titul Grand designéři roku – Cena Erste Premier a Designéři roku 2020 – Cena Ministerstva kultury ČR. „Baví nás, jak nikdo nedokáže definovat, co vlastně design je, máme tak velké pole možností, co dělat,“ říkají Eduard Herrmann a Matěj Coufal.

Tématem jejich tvorby se staly nejen běžné věci každodenního života jako věšáky, lampy, police, stolky a židle, ale například i kompletní informační systémy měst. Navazují na úspěšné spolupráce s výrobci mmcité či Master & Master. V loňském roce představili minimalistické svítidlo Capsule pro značku Lucis a skříňku Roletta ve spolupráci s firmou FUTURO.

V jejich tvorbě se však odráží také nová role designu ve společnosti a redefinice jeho významu. V loňském roce designéři pokračovali s experimenty v rámci fenoménu „do it yourself“. Vystavili tak kolekci svítidel, která vznikla ve spolupráci se společností Hornbach. Každé ze tří polohovatelných svítidel vyrobili ze standardních materiálů a prefabrikovaných součástek, které lze v Hornbachu zakoupit, k nimž vytvořili i detailní plánek, aby si každý, kdo chce, takové světlo mohl sám doma vyrobit.

„Tento alternativní přístup vzdávající hold významným osobnostem, jako byli například Enzo Mari nebo Achille Castiglioni, se zdá být v současné krizi velmi aktuální a ukazuje, jakým způsobem se design může podílet na celkové proměně společnosti a řešení jejích problémů,“ popisuje tvorbu dvojice Herrmann & Coufal kurátor a publicista Adam Štěch.

Mužský pohled na krásu

Designér šperku roku: Zdeněk Vacek

V kategoriích móda a šperk letos zazářili muži: Módním designérem roku se stal Jakub Polanka s elegantními siluetami kolekcí F/W 2020 a S/S 2021, ve kterých použil materiály starých uniforem a pánských obleků.

V kategorii Designér šperku měl největší úspěch Zdeněk Vacek se svým dlouho očekávaným sólo počinem. Vítězství mu přinesla kolekce nazvaná minimalisticky Báze, ve které svou charakteristickou surovou estetiku zjemnil zdobnými prvky.

Návrat k tradiční řemeslné výrobě ocenila Akademie v kategorii Výrobce roku, kterou vyhrála Tkalcovna Kubák za textilní produkty pro studia Durch Duo a IHOR. Výrobce roku získá díky podpoře ministerstva průmyslu a obchodu účast na Designbloku 2021.

Objev roku: Lappa studio, akustické panely Eclipse

Objevem roku se stalo Lappa studio za kolekci akustických panelů Eclipse, se kterými už druhý rok přitahují pozornost k problematice akustiky v místnostech a boří představu o nevyhnutelně nudném technickém řešení akustických panelů.

Také Lappa studio získalo účast na Designbloku 2021 a studijní cestu věnovanou Českými centry v jedné z 26 metropolí, kde mají své zastoupení a pomáhají rozvíjet kulturní vztahy mezi zeměmi a prezentují kreativní průmysly.

Ocenění pro kolektivní tvorbu

Ve vizuálně založených kategoriích fotografie, ilustrace a grafický design slavily úspěch skupinové práce. Mezi grafickými designéry zvolila Akademie jako nejlepší počin roku 2020 novou vizuální identitu pro Muzeum literatury, jejímž autorem je studio 20YY designers v sestavě Petr Bosák, Robert Jansa, Filip Kopecký a Adam Macháček.

Ilustrátor roku: Veronika Vlková a Jan Šrámek

V kategorii Fotograf roku připadlo prvenství Shotby.us, tedy fotografkám Lence Glisníkové a Karolíně Matuškové za fotografie pro šperkařský editorial Dolce vita, fotografie pro Prague Pride, editorial pro Swarm Mag, portrét pro Katarzia a fotografie pro Project Sapience.

I ocenění za nejzdařilejší ilustraci připadlo dvojici: nejlepšími ilustrátory roku jsou Veronika Vlková a Jan Šrámek za ilustrace pro knihu Apolenka z modrotisku od autorky Romany Košutkové.

Síň slávy patří Jiřímu Pelclovi

Do Síně slávy za celoživotní přínos oboru letos vstupuje Jiří Pelcl. Designér, architekt, pedagog a bývalý rektor UMPRUM je již několik dekád jednou z nejvýraznějších osobností české designérské scény, kterou pomáhal během 90. let budovat.

Profesor Jiří Pelcl

V rámci své kariéry působil i jako interiérový architekt pro Václava Havla na Pražském hradě a vedle své vlastní autorské činnosti se věnuje také designu pro průmyslovou výrobu.

Jeho návrhy pro Český porcelán a sklárnu Crystalex se staly ikonami českého designu a dodnes pokračuje jeho spolupráce s předními českými značkami, jako jsou mminteriér, Bomma, Le Bon, Preciosa, Verreum, Egoé, Master & Master a další.

Jiří Pelcl patří mezi nejvýznamnější porevoluční osobnosti naší kultury. To potvrzuje nejenom jeho uvedení do Síně slávy Czech Grand Design, ale i jeho plánovaná retrospektivní výstava v Moravské galerii v Brně.

Řekni, zrcadlo

Cenu pro vítěze vytvořila loňská absolutní vítězka Lucie Koldová, která dala novým cenám podobu zrcadla z různých druhů kovů a tím i metalické barevnosti.

Vítězové Cen Czech Grand Design roku 2020 získali zrcadlo od Lucie Koldové, Grand designérky roku 2019.

„Konceptem pro letošní udílení cen se pro mě stalo zrcadlo. Zrcadlo jako symbol, kdy se vítěz podívá sám na sebe a spatří se v ‚plné síle a kráse‘. Zrcadlení jedinečného momentu dává vítězi pocit výjimečnosti z více stran pomocí leštěných ploch abstraktního kovového objektu. Znamená to pomyslné násobení aktuálního pocitu štěstí a radosti z různých úhlů pohledu,“ vysvětluje podobu letošní ceny Lucie Koldová, která byla Grand designérkou loňského ročníku.

Ceny si však vítězové osobně, doufejme, převezmou na společném setkání v červnu.

„Řada produktů a kolekcí byla iniciována ještě před pandemií, vývoj novinek v designu není záležitostí několika měsíců. Akademie ocenila ekologický a sociální přístup ke vzniku výrobků, využití tradičních řemesel, ale i ryze osobní niterné projekty. Přes veškerá omezení uplynulého roku lze tento ročník považovat za zcela plnohodnotný,“ shrnuje Jana Zielinski, ředitelka Designbloku a členka Přípravného výboru Cen Czech Grand Design.

Přímý přenos z vyhlášení nejlepších byl letos „protkán“ dokumentárním filmem o českém designu v roce 2020 v režii Tomáše Luňáka. Průvodci přímým přenosem ze studia České televize byli herci a muzikanti z formace Mutanti hledaj východisko Jan Vejražka a Jiří Konvalinka.