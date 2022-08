Hodonínská zoo poničená tornádem chce stavět šest nových pavilonů

Do několika let by se hodonínská zoo měla přeměnit na atrakci třetího tisíciletí. Šestice nových pavilonů má reprezentovat jednotlivé geografické oblasti. Africký, kde se zabydlí třeba hrošíci, je inspirovaný domorodým obydlím a počítá se v něm i s umělou skálou nebo vodopádem.

V Jižní Americe bude hrát hlavní roli velká vodní plocha a výběh tučňáků. Pavilon Austrálie bude zase připomínat australskou rudou skálu Uluru.

Technické řešení, jak představy změnit v realitu, by měli vymyslet právě architekti z Polska. Ti už mají s obdobnými stavbami bohaté zkušenosti. Z jejich dílny je třeba Orientarium v Lodži za více než 1,3 miliardy.

„Součástí projektu byl výstavní pavilon pro tři asijské biotopy – Indii, Celebes a Sundské ostrovy. Vnitřní a venkovní výběhy byly navrženy pro asijské slony, anoa, makaky, gibony, langury, malajské medvědy, binturongy i asijské lvy a amurské tygry nebo tučňáky kapské,“ představilo své referenční projekty studio Szlachcic Architekci ve výběrovém řízení.

Pracovalo také na oceanáriu Africarium ve vraslavské zoo, jež představuje typické prostředí hrochů, žraloků, lachtanů, krokodýlů i kapustňáků. Vzdělávací a vědecký pavilon v zoo v Płocku ukazuje faunu a flóru světových moří a oceánů i jezer Nias a Tanganika v Africe a oceánských korálových útesů.

V portfoliu mají i oceanárium v angolském městě Namibe nebo safari park na poloostrově Tupoj u Vladivostoku, kde se chovají mimo jiné sibiřští tygři.

Za projektovou dokumentaci chce studio od Hodonína necelých 7,3 milionu korun. „Smlouva by mohla být podepsána na konci srpna. Třebaže rada města o výběru dodavatele rozhodla, stále ještě běží zákonné lhůty, které je potřeba dodržet,“ zmiňuje Petr Drábek, administrátor veřejných zakázek hodonínské radnice.

Kdy se konečně začne stavět, není jisté. „Jedna věc jsou naše představy a druhá realita,“ krčí rameny ředitel hodonínské zoo Martin Krug s tím, že do projektu může zasáhnout třeba i výsledek podzimních komunálních voleb.

„Hypoteticky bychom čtyři etapy modernizace měli zvládnout za zhruba čtyři roky. První fáze by mohla odstartovat začátkem příštího roku a stavět bychom měli dva objekty,“ doufá v brzký rozjezd stavebních prací. Další objekt by měl navázat v roce 2024, zbylé tři pak v následujících dvou letech. Jako první by se měly stavět „africké“ pavilony pro malé šelmy a antilopy.