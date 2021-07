Tornádo smetlo i výletní cíle, stromové bludiště musí obnovit jinde

Ke konci školního roku zněl v hodonínském lanovém bludišti mezi stromy pravidelně dětský výskot. Celé třídy sem pořádaly výlety za adrenalinovými zážitky, děti tu slavívaly narozeniny a začátkem prázdnin dostávaly zážitek jako odměnu za vysvědčení.

A rodiče v internetových hodnoceních nešetřili chválou. „Naši malí hokejisti tam měli ukončení sezony, hrozně si to užili,“ pochvaluje si Kateřina Helešicová z Hodonína.



Právě hokejisté oslavující 24. června příchod letní přestávky se stali zřejmě posledními návštěvníky lanového 3D bludiště v korunách stromů. Tentýž den večer se Hodonínem prohnalo tornádo a celý park poblíž zoologické zahrady strhlo k zemi.

Zničené jsou nejen atrakce, ale i stromy, na nichž byly průlezky připevněné. „Letos bychom rozjížděli čtvrtou sezonu, ale není kde. Tornádo zničilo mně i kolegovi Petrovi dům, a když jsem se v pátek v pět hodin ráno byl podívat u zoo, našel jsem lanové centrum v troskách,“ popisuje Vítězslav Topilin, který s Petrem Ševčíkem bludiště postavil a provozoval.

Nejdříve přemýšleli jen o tom, jak vzniklou spoušť zlikvidovat. Velká podpora od fanoušků a návštěvníků, kterých ročně přišlo až dvacet tisíc, i obchodních partnerů je však přiměla zamyslet se znovu. „I když víme, že investice bude tentokrát mnohem vyšší než sedm milionů korun, které jsme vložili do bludiště před třemi lety, chceme jít do nové výstavby,“ oznamuje Topilin.

Mají před sebou nelehký úkol v podobě výběru lokality, jež bude vyhovovat po stránce bezpečnosti i dostupnosti a s níž bude souhlasit vedení Hodonína. S jeho starostou se chtějí oba společníci co nejdříve sejít a možnosti probrat.

Les je obehnaný páskou

Jisté je, že původní místo a na něm ještě nedávno vzrostlé stromy už využít nemohou. Okolí zoologické zahrady je jednou z nejzdevastovanějších oblastí města, i brány samotné zoo zůstávají až do odvolání pro návštěvníky zavřené.

„Pořád se odstraňují pařezy a zasypávají se jámy po vyklučených stromech. Tornádo prošlo částí, kde nejsou výběhy, i přesto je poničený pavilon opic, voliéra, střecha nové gastrobudovy i nedávno zkolaudované provozní budovy. Řeší se také pohnutý pavilon akvárií, který je nejstarším v zahradě,“ shrnuje mluvčí hodonínské zoo Marie Blahová.

Zoologická zahrada i bludiště spadají do hodonínské části Bažantnice, která je jednou z lokalit, již tornádo postihlo velmi silně, a to i v přilehlé zástavbě. „Z etického hlediska nám nepřijde správné, aby přes pobořené ulice procházeli turisté a dívali se na lidi, kteří opravují své domy. Navíc parkoviště pro návštěvníky je zaskládané větvemi, stromy a navezenou sutí, takže by neměli kde zaparkovat,“ vysvětluje Blahová.

Poničené jsou i okolní lesy hodonínské Dúbravy. „Přes Dúbravu vedou naše stezky. Ještě absolutně nemáme představu o tom, jestli nějaké značky a směrovníky přečkaly, kolik se toho bude muset vyznačit znovu a jestli vůbec bude možné kvůli bezpečnosti trasu lesem obnovit. Les je obehnaný páskou a zatím jsme se dovnitř nedostali,“ popisuje předsedkyně Jihomoravské oblasti Klubu českých turistů Hana Slabáková.

Problémy podle ní budou nejspíš i na stezce vedoucí z Hodonína do Lužic. „Ale hlavní trasy vedou kolem řeky Moravy a za mikulčickým slovanským hradištěm, těm se tornádo vyhnulo,“ podotýká Slabáková.

Do zmíněného mikulčického archeologického areálu se lidé od tohoto týdne znovu dostanou. Samotné hradiště sice vichr nepoškodil, většina zaměstnanců se však musela postarat o své poničené domovy v okolních obcích, a i kvůli špatné průjezdnosti zdevastovanými Mikulčicemi zůstal na první polovinu července areál uzavřený.

Na zámku musí opravit střechy

Na nekončící stavební práce „dojíždějí“ i malá vesnická muzea v nejzasaženějších obcích. Například chalupa Fanoša Mikuleckého v Mikulčicích s proslulou sušárnou tabáku, u níž vichr polámal stromy, odnesl střešní tašky a zaneřádil dvůr, zrušila avizovanou výstavu panenek.

V nejbližší době neotevře ani sousední vinařské muzeum nebo Starý kvartýr v Lužicích, protože na to není čas ani síla. V hodonínském Pánově se zase tento rok neuskuteční tradiční vojenský den.

Škody za miliony korun hlásí i valtický zámek, jejž poničily koncem června silné bouřky s krupobitím. Podle kastelána Richarda Svobody jsou však všechny obvyklé trasy přístupné.

„Okenní tabulky, které rozbily kroupy jako tenisové míčky, už máme zasklené. Postupně se bude opravovat devět střech na budově zámku a tři na dalších budovách, které máme ve správě. Poničené jsou také desítky čerstvě zrestaurovaných barokních soch na fasádách,“ vypočítává Svoboda.

Podle něj je zámek aktuálně zhruba na sedmdesáti procentech loňské návštěvnosti, a to jak kvůli řádění počasí, tak kvůli pandemii koronaviru a omezení cest ze zahraničí.