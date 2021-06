Vichr poničil zoo ve Vyškově i Hodoníně, klokana chytali na sídlišti

„Litovala jsem kolegy z Hodonína a to jsem netušila, že po pár hodinách na tom budeme obdobně. Vichřice nám vzala v podstatě veškerou zeleň z té původní části zooparku. Stromy jsou buď vyvrácené, ulomené, popadané na střechy. Některé stromy stojí, ale nemají koruny. Prvně jsme ale sháněli zvířata, protože nám utekla,“ vylíčila ředitelka vyškovského zooparku Dagmar Nepeřená.

Na výlet po zooparku se vydali lemuři a také klokani, přičemž jeden z nich zdolal i oplocení zooparku a vydal se do přilehlého sídliště.



„Všechny jsme je naštěstí dostali zpátky,“ uvedla ředitelka. Doplnila, že protržená byla i voliéra s andulkami, takže někteří papoušci uletěli a zoopark o ně nejspíš přijde.

Od rána v místě pomáhají dobrovolní hasiči z Rychtářova, ale i pedagogové a žáci z vyškovské Základní školy Purkyňova. „Likvidujeme alespoň to nejhorší, určitě budeme pokračovat ještě několik dní,“ uvedla ředitelka.

Otevřená je vstupní, tedy nová část zooparku, také DinoPark, kterého se vichřice nedotkla. Takzvaná stará část zooparku ale zůstává veřejnosti uzavřena.

V Hodoníně mají zničený psí útulek

Už o několik hodin dříve hlásila problémy Zoo Hodonín, kudy prošla silná bouře, jež silou tornáda drtila několik obcí.



Popadaly stromy, zničené jsou ohrady, psí útulek podle ředitele Martina Kruga v podstatě neexistuje. Zvířata jsou v šoku, ale měla by být všechna v pořádku. Žádné neuteklo.



„Vypadá to katastrofálně, v hrozném stavu máme útulek, dalo by se říct, že neexistuje. Snažíme se stěhovat psy. Zvířata jsou všechna v pořádku, všechno je pozavírané, bez újmy,“ uvedl ve čtvrtek večer ředitel.

Psy se podařilo přestěhovat do útulku Bulhary.



Ředitel Krug ve čtvrtek večer konstatoval, že v podstatě polovina zoologické zahrady zmizela před očima. „Hlavně stromy, ohrady a ploty jsou pryč, budovy drží. Pryč je všechno, co bylo z plechu, ze dřeva, to je kdo ví kde. Lítaly tady kusy betonu, je to šílené,“ uvedl ředitel.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Hlavním lákadlem jsou smetanově zbarvení lvi a jejich lvíčata. Od pátku 25. června je zoo do odvolání uzavřena.