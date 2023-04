Turisté s korunkami zahájili sezonu v Černé Hoře na Blanensku rekordem

Recesistická akce je tradičním zahájením sezony na Blanensku, lidí se v brzkém odpoledni scházeli na nádvoří černohorského pivovaru.

Účastníci vyrážejí do Černé Hory z několika míst po různých trasách ráno, aby se sešli právě v pivovaru. „Přišlo více lidí než loni a byla to velmi příjemná akce. Přicházejí ti, kteří si jdou pro radost, rádi se potkávají a do toho ještě mají různé nápady,“ řekl Marek. Mnozí příchozí se totiž snaží být originální.

„Jedni manželé měli na hlavě korunu ze zvětšených fotografií automatu Koruna na pražském Václavském náměstí. Spousta lidí měla koruny z přírodních materiálů, které se podobaly trnové koruně. A jeden pán si donesl na hlavě čepici a na ní měl vlastní zlatou zubní korunku. Říkal, že ji kdysi dostal za 1 500 korun,“ popsal zajímavé koruny Marek.

Další pár měl korunku z březového pařezu s rašícími větvičkami a jeden pán upletl sobě i partnerce korunku z vrbového proutí, které Marek ohodnotil jako velice zdařilou košíkářskou práci. Často také skupinky lidí měly stejné korunky, aby bylo vidět, že patří k sobě.

Několik účastníků ozdobilo i své psy. Jeden z nich měl korunu vyřezanou z buřtů a jako drahými kameny byla vykládaná sýrem. „Trochu se ošíval a byl spokojený, když korunka spadla a mohl se do ní pustit,“ doplnil Marek.

Tradiční akce se nekonala v covidových letech 2020 a 2021, loni byla obnovena a lidé jsou rádi, že se znovu mohou scházet. V minulých letech přicházeli například turisté se srdcem na dlani, měli něco na háku nebo měli kliku.