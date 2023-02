Unikátní Mendelův skleník patří mezi památky UNESCO, věří v Brně

Právě obnovený skleník na Starém Brně by časem nemusel být jen zajímavou stavbou, ale i chráněnou památkou. Návrh objektu totiž čerpá z archivních materiálů a v mnohém vychází z původního stavení. Jde o místo, kde Gregor Johann Mendel křížil rostliny hrachu a později odhalil zákony dědičnosti.

Nynější skleněná konstrukce kopíruje originální půdorys a prolíná se jí i příběh o objevování tří Mendelových zákonů dědičnosti. Dá se tak říci, že jde o projev intelektu zakladatele genetiky přetvořený do fyzické podoby. Augustiniánské opatství, v jehož areálu se skleník nachází, má právě proto zájem zažádat o jeho zápis mezi památky UNESCO, které mají být v prvé řadě autentické a celistvé.

„Unikátnost spočívá v tom, že právě zde byla objevena genetika, jež patří k deseti nejvýznamnějším vědním oborům dnešní doby,“ říká Jakub Carda z organizace Společně, která o Mendelův odkaz pečuje. Podle jeho slov jde o jedinečné místo, kde Mendel přemítal a pracoval, navíc zde ještě v 19. století vedle sebe fungovala víra a věda. „Představte si tento skleník jako laboratoř Marie Curie-Sklodowské, v níž objevila radioaktivitu, nebo byt, kde Albert Einstein napsal Teorii relativity,“ připodobňuje Carda.

Podpořit snahu o zápis do věhlasného seznamu zvažuje i Brno a Jihomoravský kraj. „Iniciativu vítáme. Myslíme si, že už jen proces žádosti o zápis může být z turistického hlediska atraktivní,“ podotýká jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Spolu se skleníkem by opatství nechalo na seznam rádo zapsat i Mendelem vlastnoručně psaný rukopis, kde shrnuje výsledky svých mnohaletých pokusů. Nicméně proces zápisu památek do UNESCO je nejen zdlouhavý, ale i finančně nákladný. Je třeba vytvořit rozsáhlou dokumentaci, kterou posléze vyhodnotí komise. Proces se často protáhne až na několik let.

„A ten by mohl ročně vyjít až na tři miliony korun,“ zmiňuje Grolich finanční hledisko.