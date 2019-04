Brněnské páťáky oslovil život nevidomých, sami pro ně uspořádali sbírku

Založili sbírku a neomezili se jen na vlastní třídu – uspořádali ji na celém prvním stupni základní školy. Ve čtvrtek tak mohli předat šek brněnské Škole pro výcvik vodicích psů, mezi všemi dětmi celkem vybrali 3 746 korun.

„Ve dvojici a s plakátem jsme chodili po třídách, aby o naší sbírce ostatní věděli. Plakáty jsme potom rozvěsili po celé škole a o velké přestávce k nám do třídy mohli žáci chodit na výcvik psů přispět,“ vyprávěli při předání žáci páté třídy.

Kromě plakátů rozmístili po škole i šipky, které měly ostatní navést správným směrem. Za každý příspěvek svým spolužákům vydávali jako poděkování odznaky s logem výcvikové školy, jež sami vyrobili.

Jeden z nich navíc ke sbírce vytvořil webovou stránku a pojal ji jako fotogalerii. „V dnešní době už to není nic složitého. Vše podstatné najde člověk na internetu, takže jsem nemusel použít žádné pomocné aplikace,“ poznamenal tvůrce webu Tobiáš Neugebauer.

Jeho spolužák zase napsal o třídní iniciativě článek pro školní web. „Hned o první velké přestávce dorazilo přispět několik lidí a opakovalo se to skoro každou další. Občas se stavil jen jeden člověk, někdy třeba pět. Jen zřídkakdy se ale stalo, že nepřišel nikdo,“ přiblížil autor článku Ashok Kulkani.

Sbírka trvala po celý březen a zapojili se do ní také učitelé. Žákům se dohromady podařilo vybrat necelé čtyři tisíce korun. Podle Laďky Dvořákové z výcvikové školy je více možností, jak dar využít.

„Příspěvky většinou používáme na částečnou úhradu veterinárních nákladů za člověka, který si to nemůže dovolit. Jeho pes onemocní, přijde nákladný zákrok a my se na tom podílíme. Časté jsou také doplatky na pořízení vodicího psa,“ uvedla Dvořáková s tím, že na co přesně peníze nakonec využije, brněnská výcviková škola zveřejní.