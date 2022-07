O Brno se poperou Schillerová i Zábranský, doma chce uspět Šlachta

Zatímco před čtyřmi lety se ucházelo o hlasy voličů v Brně celkem 22 kandidátek, letos je tento počet o třetinu chudší a v termínu odevzdalo svou listinu 14 uskupení. Důvodem je ale především to, že velká část stran kandiduje v nějaké koalici či sdružení více stran.

Hokejový střet zájmů

Přestože ODS je dnes hlavní silou v Brně, spojuje síly nejen s TOP 09, ale hlavně se známými osobnostmi.

Hned jako čtyřka se na kandidátce objeví Libor Zábranský, jenž pozvedl hokejovou Kometu a pro fanoušky je kvůli dvěma mistrovským titulům opěvovaným králem. S jeho kandidaturou se však pojí i potenciální střet zájmů, kdy by jako zastupitel, potažmo radní rozhodoval o dotacích pro svůj klub.

Kromě majitele hokejového týmu nalákala ODS šéfa Městského divadla Stanislava Mošu nebo ředitelku Knihovny Jiřího Mahena Libuši Nivnickou. „Modré ptáky“ podpoří i spolustraník a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Hlavní rival ODS, tedy koalice lidovců a STAN, sází naopak na starosty v městských částech. Právě jejich práci chce vyzdvihnout a na čelná místa nominovala členy vedení jednotlivých radnic. Zcela identicky postupuje také ČSSD.

Velké změny po Stoce

Hnutí ANO si v Brně kvůli korupční kauze Stoka prošlo v tomto volebním období velkou proměnou, což je vidět i na kandidátce. O křeslo v zastupitelstvu už se neuchází exprimátor Petr Vokřál, jeho někdejší náměstek Richard Mrázek ani zastupitel Jiří Faltýnek, který je stejně jako jeho otec Jaroslav také spojován s třaskavým případem.

Lídrem se tak stal pro většinu Brňanů nepříliš výrazný místostarosta Řečkovic René Černý. Hnutí se tak spolehne především na sílu expremiéra Andreje Babiše, jak je tomu ostatně u ANO zvykem.

A také na svou bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou, která je sice až na 30. místě kandidátky, na sociálních sítích však aktivně vede i kampaň do komunálních voleb.

Na Babišovo hnutí paradoxně nezanevřel ani bývalý krasobruslař René Novotný, kterého kolegové loni krátce před sněmovními volbami vyškrtli z kandidátky. Důvodem byly řádně neoznačené billboardy.

Novotný nepřiznanou kampaň dodnes odmítá, přesto musel platit pokutu 15 tisíc korun. „Mrzelo mě to, byl jsem zklamaný i postojem hnutí. Ale neurazil jsem se, dres nepřevlékám a chci pokračovat ve své práci, což je podpora sportu,“ sdělil.

Klausův právník chce zpět

Loni na podzim v předvolební debatě hovořil předseda SPD Tomio Okamura, že jeho hnutí nepotřebuje do voleb dělat účelové slepence. O necelý rok později je však situace poněkud jiná a v Brně se SPD spojuje s Trikolórou i Moravany a nezávislými.

V barvách Trikolóry se minimálně jako společný kandidát do Senátu objeví Zdeněk Koudelka – známý politik, bývalý člen ČSSD a právník, který je spojován s kritizovanou amnestií exprezidenta Václava Klause.

Zda „zkusí“ také magistrát, není jasné. Hnutí kandidátku neodtajnilo, stejně jako úřad, který teď odevzdané listiny kontroluje.

Zákaz Slušné lidi nestopl

Kvůli nedodržování zákona už na jaře soud pozastavil činnost kontroverznímu brněnskému hnutí Slušní lidé. To znamená, že nemůže samostatně ani v koalici kandidovat.

Jen pár týdnů nato však Zdeněk Pernica – šéf uskupení, které bylo v minulosti označeno za extremistické – seděl po boku komunistů a zemanovců a oznamoval společnou kandidaturu pod hlavičkou bloku Restart pro Brno.

Slíbil, že problémy s nedodáním finančních zpráv, kvůli nimž byla hnutí pozastavena činnost, vyřeší co nejdříve. Lídr a šéf brněnské KSČM Martin Říha pak sdělil, že vše bude v pořádku do odevzdání kandidátky.

Jenže to se nestalo. Slušní lidé mají stále pozastavenou činnost, a tak jeho členy nominovala strana Domov, jeden z nástupců Volného bloku. „Pro mě je partnerem strana Domov a na rovinu mi po tom ani nic není. Mně pan Pernica sdělil, že to řeší, a to je pro mě dostatečné,“ prohlásil Říha.

Další pokus bez Hollana

O návrat do zastupitelských lavic usilují Zelení a Žít Brno, kteří v roce 2018 propadli. Teď proto spojují síly do koalice. Nicméně nejznámější tvář a zakladatel Žít Brno Matěj Hollan se o politický comeback nepokusí. „Nikam nekandiduji,“ sdělil pro MF DNES.

Na společné úsilí sází také Robert Kotzian, který v letech 2010 až 2014 působil na magistrátu jako náměstek primátora za ODS. Do voleb vede své sdružení Brnoplus, jež v koalici podpoří také Svobodní.

Uspět chce i nováček loňských sněmovních voleb, tedy hnutí Přísaha. V Brně jej povede ředitel domova pro zdravotně postižené Leoš Němec. Zakladatel Robert Šlachta se jako lídr pokusí navázat na výborná čísla ve sněmovních volbách v domovských Pohořelicích, kde tehdy získal přes 36 procent hlasů a suverénně vyhrál.