Podnikatel obnoví zaniklou trať, oživí ji i zastávka mašinky Tomáše

„Počítáme dle možností s několika tematickými stanicemi pro děti i pro dospělé, jako je westernové městečko, mini zoo, stanice mašinky Tomáše a bioparku se zábavně-naučnými světy. U Čejče bude stanice věnována prezidentu Tomáši Garriguu Masarykovi, který se v regionu narodil. V hlavním nádraží v Uhřicích vybudujeme železniční muzeum, zázemí pro historické vlaky a hotel postavený z lůžkových a restauračních železničních vozů,“ vyjmenoval jednatel společnosti TMŽ Martin Dvořák.

Jako první o jeho záměru informoval server Zdopravy.cz s tím, že zábavní park chce budovat na několika místech dráhy postupně. Už letos v létě by zde ale měly jezdit historické vlaky.

Na starost si je vezme brněnský Klub přátel kolejových vozidel, který už má s nostalgickými jízdami bohaté zkušenosti. Jeho zakladatel Jiří Kotas vlastní největší soukromou sbírku historických vlaků v České republice. Část své sbírky má přesunout právě na trať na Ždánicku.

„Plánujeme tady provoz dieselových i parních trakcí. Detaily se zatím dolaďují, ale předpokládáme, že letos se bude v sezoně jezdit o víkendech, v roce 2021 pak provoz o něco rozšíříme. Vlaky by měly jezdit na obou větvích trati – jak z Terezína do Klobouk, tak z Klobouk do Uherčic,“ potvrdil Kotas s tím, že na provozu trati se bude podílet také společnost Railway Capital Jana Šatavy.

Jízdy historických vlaků se podle Kotase u lidí těší obrovské oblibě. Klub přátel kolejových vozidel podobným způsobem osm let vozil výletníky třeba na trati Sázava–Přibyslav. Nostalgické jízdy pořádá nejen v Česku, mimo jiné na trati z Koryčan do Nemotic na Vyškovsku, ale i v zahraničí.

Kotas tak věří, že vlaky mohou region pro turisty obrovsky zatraktivnit. „Stačí se podívat na Jindřichohradecko, kde je v každodenním provozu úzkokolejka a vlaky jsou vždy plné. Na Slovensku je to trať u obce Čierny Balog, které by se mohla svým fungováním ta u Čejče podobat. Konají se tam také různé akce typu přepadení vlaku a podobně,“ popsal Kotas.

Obce chtěly místo kolejí cyklostezku

Jenže starostové přilehlých obcí jsou zatím k plánům spíše skeptičtí. „Pokud by to vyšlo, bude to fajn. Ovšem mně se tento záměr zdá trochu přitažený za vlasy. Finančně to bude jistě náročné,“ řekl starosta Uhřic Petr Tihelka (nez.).



S novým majitelem se už sešel, aby si jej vyslechl. Teď s napětím očekává, jestli se mu podaří ambiciózní představu naplnit. „Držím mu palce, snad to dopadne dobře. Hlavně že trať nebude využita pro nějaké spekulativní účely,“ dodal Tihelka.

Přiznává však, že je mu líto, že trať nepřipadla právě obcím. Ty o ni totiž dlouhodobě usilovaly a chtěly ji přeměnit na cyklostezku, podobně jako to udělaly v navazujícím úseku z Uhřic do Ždánic. Odradila je však obří cena.



Správa železniční dopravní cesty koleje v prvním kole nabízela za 46 milionů korun, ve druhém slevila jen devět. Navíc s podmínkou, že se trať musí nejméně pět let provozovat. Konečná cena, za kterou ji získala společnost TMŽ Martina Dvořáka, pak spadla až na 2,8 milionu.

„Kdyby se koleje rozebraly a prodaly na železo, tak to tu částku mnohonásobně převýší. Podle mého názoru je podivné, že stát prodal za tak nízkou cenu trať firmě, která vznikla pouze před dvěma lety a je docela záhadná,“ odkázal starosta Krumvíře Jaroslav Komosný (SNK) na fakt, že TMŽ vznikla krátce před odprodejem trati a do té doby nevyvinula žádnou činnost.



V plném provozu bude park čtyři měsíce v roce

Starosta zároveň přiznává, že podrobně ještě plány společnosti nezná. To, co zatím proniklo na veřejnost, však považuje za poněkud utopické.

„Trať je místy už zralá na nějakou větší investici,“ doplnil s tím, že u avizovaného projektu rozhodně není přesvědčený o jeho návratnosti.



Podle plánů společnosti bude zábavní park se železnicí časem v plném provozu čtyři měsíce v roce, a to od června do září, v omezeném provozu pak v dubnu, květnu a říjnu. Zbývajících pět měsíců nabídnou pouze zážitkové a parní vlaky na objednávku firem, organizací a spolků.

„Očekávaný předpoklad roční návštěvnosti v plném provozu je 50 tisíc osob. Železnice se tak může stát významnou turistickou atrakcí Jihomoravského kraje,“ uvedla společnost TMŽ.