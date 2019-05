U Rájce-Jestřebí vlak srazil člověka. Mezinárodní vlaky jedou odklonem

Až na tři roky může jít do vězení muž z Brna, který ve stejném obchodě opakovaně kradl hračky. Předměty, které ani...

Celníci brali úplatky, zjistila těsně před vstupem do EU tajná agentka

Do vstupu České republiky do Evropské unie chybělo pouze pár týdnů. Zatímco celníci se pomalu připravovali na to, že...