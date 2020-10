VIDEO: Jeřáb přestěhoval boží muka, musela ustoupit kruhovému objezdu

Pevně zajistit a připevnit museli dělníci památná boží muka, aby vydržela přesun zavěšená na rameni zhruba sedmdesátitunového jeřábu. Mnozí místní si tuto nezvyklou podívanou nenechali ujít a sledovali, jak dílo „letí“ vzduchem.

Vše muselo být do detailu připravené. O případném bourání však nikdy nebyla řeč. Z minulosti místní věděli, že už se jednou tato boží muka podařilo přestěhovat.

„Stavební firma po nás chtěla, že by se poradili s tou, která to tehdy poprvé prováděla, jenže to už si dnes nikdo nepamatuje, kdo to tenkrát byl. Sám pracuji na úřadě od roku 2000 a vím, že za tu dobu je stále na stejném místě,“ uvedl starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS).

Po více než dvaceti letech jej ale mění. Zejména kvůli okružní křižovatce, která by měla pomoci zlepšit dopravu na dvou rušných křižovatkách, které jsou těsně za sebou a na nichž se dohromady setkává pět cest. Hned u ní je také supermarket.

„První studie na úpravu křižovatky vznikla už asi před šesti lety, pak se dlouho hledaly peníze, ale letos se to konečně podařilo uskutečnit. Město zaplatí 20 milionů korun, Jihomoravský kraj dalších 15 milionů,“ vyčíslil starosta.

Kruhový objezd a přestěhovaná boží muka nebudou jedinou novinkou. „Rozhodli jsme se, že se vznikem kruhového objezdu tam nově umístíme sochu pohořelického kapra, jako symbol našeho města,“ doplnil Novák.