Brněnský územní plán po volbách zamrzl, bez něj se přitom město nehne

Tento dokument je přitom stěžejní v tom, jak, kde a co se bude stavět, a to včetně potřebných škol a školek, kupříkladu na sídlišti Sadová. A v neposlední řadě ovlivňuje i to, jak výrazně se zvýší hodnota pozemků, pokud se z polí v územním plánu najednou stanou stavební parcely.

Právě nový územní plán označovala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) loni kolem voleb jako jednu ze tří hlavních priorit pro následující čtyři roky. Už je to rok, co se nepodařilo jej schválit, po jeho přepracovávání podle zadaných pokynů však stále není vidu ani slechu.

Podle brněnského radního pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO) se na rozvojovém dokumentu intenzivně pracuje. Jak přiznal, nezačalo se hned loni v létě, kdy byl i jeho hlasem shozen ze stolu, ale až s půlročním zpožděním. „Až na přelomu ledna a února byla uzavřena smlouva o zpracování pokynů,“ vysvětluje radní.

Na přepracování se podílí Kancelář architekta města Brna (KAM), která ovšem od vedení města navíc „vyfasovala“ úkol zpracovat i některé změny stávajícího územního plánu. Ty mají být hotové dříve, než se podaří přepracovat nový rozvojový dokument města, aby se co nejrychleji vyhovělo alespoň některým, kteří změnu loni očekávali.

„Zpracování změn nijak neovlivňuje práci na novém územním plánu. Změny jsou naopak velmi jednoduše koordinovatelné s návrhem nového územního plánu,“ ubezpečuje mluvčí KAM Šárka Reichmannová. Podle Bořeckého by mohly být některé z nich vydány na počátku příštího roku, na jiných se ale dosud ani nezačalo pracovat.

Řeší se vnitrobloky i pozemky od státu

Bořeckého kolega z brněnské rady Filip Chvátal (KDU-ČSL), který řešil územní plán v minulém volebním období, však předpokládal, že se bude postupovat mnohem rychleji.

„Obecně jsem navíc zvědavý, nakolik se nakonec celé přepracování promítne do výsledné podoby nového územního plánu, nakolik tedy dozná skutečných změn,“ rýpl si Chvátal do kolegů, kteří loni vyjma „jeho“ lidovců nezvedli ruku pro rozvojový dokument.

Experti z KAM musí nyní na základě požadavku politiků více zpřesnit a zregulovat možnou zástavbu ve stávajících vnitroblocích, kterou kritizovali někteří starostové městských částí, nebo jasněji rozdělit a rozlišit plochy pro bydlení v rodinných a bytových domech.

Jednou z hlavních komplikací, která vyšla najevo až krátce před schvalováním územního plánu, však byla změna využití pozemků, které město získalo bezúplatně od Státního pozemkového úřadu. Zdarma to ovšem bylo s podmínkou, že u parcel zůstane původní účel využití, což se v některých případech nestalo. Úřad přitom žádné úlevy Brnu dávat nechce.

„Za předpokladu, že nedojde ke změně legislativy a Brno schválí nový územní plán, ve kterém budou bezúplatně převedené pozemky vymezeny v jiných plochách, než ve kterých se dosud nacházely, bude město povinno převést pozemky zpět do vlastnictví Státního pozemkového úřadu,“ prohlásila mluvčí úřadu Petra Kazdová. Brno však podle ní loni koncem roku slíbilo, že se pokusí tyto připomínky zapracovat, aby pozemky nadále splňovaly původní podmínky.

Developeři cítí zklamání a pesimismus

S obavami celý proces přepracování sledují developeři, kteří už loni netrpělivě očekávali, že co nevidět bude nový územní plán, který jim při výstavbě více rozváže ruce. Opakovaně tvrdí, že přijetí dokumentu bude mít vliv i na relativně příznivější ceny bytů, jichž je v Brně dlouhodobý nedostatek, ale v současnosti není už příliš volných ploch, kde je stavět. „Nesleduji to tak zblízka, ale zdá se mi, že se na něm až tak moc nedělá,“ myslí si majitel brněnské stavební společnosti Tomáš Kaláb.

Developeři tak mají strach, že se vše natáhne a opět se hlasování o stěžejním dokumentu dostane na schůzi pár měsíců před dalšími komunálními volbami na podzim roku 2026. „Termíny, které zaznívaly kolem loňských voleb, se nedají stíhat,“ míní Tomáš Beneš z developerské společnosti Avrioinvest a člen správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů.

Tehdy se podle něj hovořilo dokonce o osmnácti měsících, dokdy by mělo být hotovo, nyní se však harmonogram neustále posouvá. Kaláb už nyní přímo pochybuje o tom, že by politici stihli dokument schválit do příštích voleb za tři roky.

Podle Bořeckého se nicméně vše připravuje jak má. „V příštím roce bychom chtěli řešit společné projednání návrhu nového územního plánu, poté bude následovat vyhodnocení připomínek, pak bude druhé veřejné projednání, které se ale nejspíš uskuteční až počátkem roku 2025,“ nastiňuje radní harmonogram. Pak už by mělo následovat jeho konečné představení a předání ke schválení zastupitelům.

Kdy konkrétně, to radní už nesdělil. Jak sám ovšem v minulosti připomněl, Brno má na přijetí dokumentu čas až do roku 2028, dokdy je nově prodloužena platnost územních plánů zpracovaných na základě starých zákonů.