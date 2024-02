Brňany děsí nástavba obchodů i konec zelené oázy, změny umožní územní plán

Řadu let obyvatelé z okolí usilovali o proměnu nevyužitého městského pozemku s divoce rostoucí zelení a náletovými dřevinami na takzvaný Řečkovický HRáj. Jde o místo pro odpočinek i zábavu s herními prvky, šachovými stoly nebo třeba knihobudkou. Lidem v Brně se to povedlo až loni v létě, kdy zvelebenou lokalitu díky participativnímu rozpočtu spolu s politiky slavnostně otevřeli.

Teď se však obávají, že oáza zeleně nemusí mít dlouhého trvání. Parcely se totiž dotýká jedna z aktuálně řešených 150 změn současného územního plánu. Plochu vymezenou dosud jako smíšenou pro obchod a služby na žádost bytového odboru magistrát překresluje. Plánuje tu postavit startovací bydlení a ve druhé fázi seniorské a bezbariérové byty, což místní odmítají.

„Rádi bychom území zachovali jako zeleň. Park je velmi prospěšný a s ohledem na chystanou knihovnu, startovací bydlení a přiléhající školku zde dotváří pohodu. Navíc se v okolí plánuje další hustá zástavba, jedná se o jediný nezastavěný městský pozemek v lokalitě. Kdo jiný než město má zachovat zelená veřejná prostranství. Tady je víc než žádoucí, ostatní parcely navržené k zástavbě vlastní stavební firmy,“ poukazuje místní obyvatelka Jaroslava Růžičková, jež se podílela na vytvoření HRáje a nyní podala námitky s 533 podpisy.

U nového plánu se cílí na druhou půlku roku 2025 Oproti aktuálně projednávaným změnám stávajícího územního plánu města zatím stranou pozornosti Brňanů zůstává nová verze klíčového dokumentu. Tu zastupitelé předloni v létě krátce před volbami smetli ze stolu a poslali k přepracování. Magistrát ujišťuje, že tehdy vyřčené připomínky Kancelář architekta města Brna do nové podoby nyní zapracovává. „Následovat bude společné projednání, po jeho vyhodnocení i veřejné představení. Nejzazší termín předložení do zastupitelstva je druhá polovina roku 2025,“ říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Záměrem politiků je, aby se klíčový dokument pro rozvoj města znovu neschvaloval až těsně před volbami. Nicméně stejně to měli také v předchozím případě završeným fiaskem.

Magistrát se odvolává na fakt, že už v době přípravy parku bylo jasné, že jde o dočasný projekt, než se začne s byty. „Navíc celou plochu části pozemku, kde je HRáj, město nehodlá zastavět. Vznikne na ní také veřejné prostranství se 1 300 metry čtverečními zeleně. Předpokládáme, že část mobiliáře HRáje zůstane, zbytek využijeme jinde v Řečkovicích,“ uvádí mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že začátek prací se odhaduje na rok 2027.

Vedení městské části se ke změně nevyjádřilo kladně, nicméně upozorňuje, že pozemek je určený jako stavební už třicet let. „Nyní se nic převratného neděje. Mění se jen funkce, aby nebyl poměr 60 procent služby a 40 byty, ale 90 ku 10 ve prospěch bytů,“ poznamenává starosta Řečkovic Marek Viskot (SOCDEM) s tím, že nová výstavba naváže na přilehlé sídliště ulic Škrétova, Kremličkova a Družstevní.

Na pozoru před jinou změnou územního plánu města jsou obyvatelé Horovy a přilehlých ulic v Žabovřeskách. Navrhuje totiž významné navýšení současné zástavby, která má maximálně dvě patra a půdu.

„Je nám jasné, že se celá ulice v budoucnu zvedne, ale jeden objekt by mohl mít sedm podlaží, což nikdo nechce. Sousedé by u domu měli hladovou zeď vysokou až 25 metrů. Navíc je to kousek od historické kapličky, která by zapadla,“ shrnuje výtky Dagmar Uličná z přilehlé Čajkovského ulice. Pod námitku se podepsalo 330 lidí, s vlastní připomínkou se přidala i městská část.

Kdo konkrétně předložil změnu mající za cíl umožnit výrazně zvednout zástavbu, není veřejně známé, protože obecně se úpravy řeší na základě podnětu brněnského radního pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO). Nicméně žadatel chtěl původně zvýšit takzvaný index podlažních ploch až na hodnotu 4,0 místo aktuálně navrhované úrovně 2,5.

„Brutalita“ na sídlištích

Hned v několika městských částech se změny územního plánu týkají pozemků s prodejnami řetězce Albert. Navrhují zvýšení úrovně zástavby, jež by mohla vést k významnému doplnění objektů o byty.

Radnice v Bystrci, Kohoutovicích, Slatině i Líšni se proti záměru na svých sídlištích staví shodně odmítavě. „V případě Alberta a u nás také Billy obsahuje několikanásobné navýšení indexu podlažních ploch. Umožňuje tedy až osmipodlažní budovy, což je brutalita, která by přinesla obrovskou zátěž a víc negativ než pozitiv,“ kritizuje starosta Líšně Břetislav Štefan (SOCDEM) s tím, že jen u tamního Alberta by takhle mohlo přibýt až 180 bytů.

Zdaleka nejvíce připomínek a námitek dorazilo na magistrát ke dvěma lokalitám v Řečkovicích. Šest desítek podání se týkalo změny umožňující doplnění bytové výstavby Duhových Polí na zemědělském pozemku. Dohromady 65 výtek směřovalo k lokalitě takzvané Geofyziky, kde se chystá stavět soukromý investor.

Tamní změnu označuje radnice bezprostředně sousedících Medlánek za naprosto klíčovou hrozbu. Hlavní výjezd z oblasti by totiž vedl do jejich sídliště, stejně jako v případě vedle připravovaného záměru na proměnu území takzvané Cihelny. „Navrhovaná intenzita využití území dramaticky převyšuje únosnost jejího okolí,“ zdůrazňuje v připomínce starosta Medlánek Michal Marek (STAN). Žádá výrazné snížení intenzity zástavby místa a její podmínění zajištěním dopravní obslužnosti mimo sídliště.

Ke zmiňovanému balíku 150 změn územního plánu už Brňané kvůli vypršení termínu nic dalšího posílat nemohou. Magistrát ke všem eviduje 286 námitek a 134 připomínek. Aktuálně je úředníci vyhodnocují, nová verze má vstoupit v platnost v červnu nebo září.

Cílem navrhovaných změn je mimo jiné vymezit plochy pro bydlení nebo rozšířit prostorové regulace. Některé mají překlopit aktuální reálný stav do současného územního plánu.