VIDEO: Utržený sběrač tramvaje způsobil „ohňostroj“, z vozu létaly jiskry

K poškození trolejového vedení a zablokování křižovatky došlo ve čtvrtek v sedm hodin večer, když tramvajová linka pět mířila od Mendlova náměstí na Českou.

Dál než do křižovatky se ale nedostala. Kolemjdoucí mohli vidět, jak se sběrač na střeše tramvaje zasekl v trolejovém vedení a tramvaj se i přes snahu nemohla dostat dál.

Právě ale snaha měla za následek to, že nastalo několik výbojů. „Z venku to vypadalo otřesně,“ popsal Miroslav Krupica, který jiskřící tramvaj natočil.

Cestující v tramvaji ale v ten okamžik vůbec nevěděli, co se děje. Až po chvíli se dostali ven a museli pokračovat jinudy.

Podle dopravního ředitele brněnského dopravního podniku Jana Seitla se ale nestalo nic, s čím by se občas nesetkali. „Žádná škoda nám nevznikla, nepojízdnou tramvaj jen pak odvezla jiná,“ doplnil s tím, že během času dojde k opotřebení a sběrač se na troleji zkrátka takto zasekne. Není to podle něco, čemu by se dalo předejít.

Doprava byla v místě zablokovaná zhruba půl hodiny, po tu dobu jezdily pravidelné linky MHD odklonem po jiných trasách.