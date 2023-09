VIDEA TÝDNE: Netradiční spolujezdec, nepovedený skok a nouzové přistání

Neobvyklou dopravní kontrolu podnikli policisté v americkém státě Nebraska. Na silnici poblíž města Norfolk zastavili speciálně upravený sedan, ve kterém se na místě spolujezdce nenacházel člověk, ale býk s obrovskými rohy širokými jako auto. Řidič dostal napomenutí a musel se nejkratší cestou vrátit domů.

Řidič bílé Lady Nivy se nejspíš zhlédl v akčních filmech s postavami neohroženě riskujícími svůj život v nejrůznějších dopravních prostředcích. Na střechu prázdné budovy umístil rampu a s autem se pokusil „skočit“ na střechu protilehlého domu. Kaskadérský kousek se mu nepovedl, kupodivu ho ale ani nestál život.

Boeing 767 americké společnosti Delta Airlines na lince z pražského Letiště Václava Havla do New Yorku v pátek krátce po poledni vzlétl, ale po pár minutách letu musel přistát zpět v Praze. Mluvčí hasičů Daniel Fík potvrdil, že to bylo kvůli problému s motorem, ze kterého stoupal černý dým. Kvůli zásahu hasičů byla asi půl hodiny uzavřena hlavní ranvej, nyní je opět v provozu.

Aqualand Moravia natočil klip ve vesnickém kempu, jehož vyznění ale ne všem udělalo radost. V reakci na něj nedávno vzniklo video, které naopak vychvaluje kemp a dobírá si akvapark, mimo jiné kvůli tomu, že je drahý.

Policie v americkém státě Ohio zveřejnila záznam ze služební kamery policisty, který minulý týden podle agentury AP zastřelil mladou těhotnou černošku. Ženu podezřelou z krádeže v obchodě policista opakovaně vyzval, aby zastavila svůj vůz a vystoupila Ta’Kiya Youngová naopak mírně zrychlovala. Nenarozená dcera Youngové rovněž nepřežila.