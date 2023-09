VIDEO: Je to tank, nebo „skákací hrad“? Nafukovací zbraně šetří vojsku miliardy

Majitel firmy Inflatech Vojtěch Fresser vyráběl nafukovací skákací hrady pro děti a různé reklamní předměty, hlavně nafukovací poutače. Nicméně poptávka po takzvaných klamných cílech sílila a tak z typicky výrobků pro pouti a zábavy začal s výrobou nafukovací vojenské techniky.

Ta z dálky zcela zmate nepřítele, vypadá autenticky a armádám oproti cenám skutečné vojenské techniky, například tanku, může ušetřit stovky milionů korun.

Pro ukázku nedaleko Děčína nafouknul tank Leopard, který má nyní ve výzbroji česká armáda. K vidění byl i na veletrhu IDET v Brně ve venkovní armádní expozici. „Z dálky vypadá stejně, realisticky. Navíc z pohledu termovize vyzařuje stejně jako skutečný tank. Oproti němu ale stojí zlomek ceny,“ říká Fresser.

Klamné cíle dodává firma i české armádě. „Je jediná, které dodáváme produkty bezplatně, většinou formou zápůjček. S oblibou říkám, že to neděláme zdarma, ale bezplatně z lásky k vlasti,“ říká. Technika zapůjčili například pro soutěž průzkumných hlídek.

Armádám může ušetřit miliardy

A jak tyto klamné cíle fungují? „Návnada vytvoří falešný dojem pro průzkumná letadla nebo drony nepřítele. Rozhodnutí, jestli střelu vypálit, nebo ne, se odehrává v řádu vteřin. V ideálním případě nepřítel vystřelí, aby návnadu zničil. Vyplýtvá svou munici, která je mnohonásobně dražší než tato maketa. My ušetříme skutečnou techniku, která je stonásobně dražší. A také lidské životy,“ popisuje.

Vojtěch Fresser, majitel firmy Inflatech, která klamné cíle dodává do řady zemí světa, včetně členských států NATO.

Příprava těchto klamných cílů je rychlá a snadná. „Vojáci musí vybrat správnou lokaci, takovou, kde by technika dávala smysl a to v takové podobě, jako kdyby tam skutečně přijela. Například u lesa, jako zde, nedaleko Děčína. S věží tanku lze pohybovat, takže nemusí být jen statická. Pokud by nepřítel tank spatřil, termovize by mu i ukázala teplo od motorů a on by tak byl dokonale zmatený,“ dodává Fresser a vysvětluje tak, proč je tato technika pro novodobé armády tolik cenná.

Klamné cíle nejsou ale žádnou novinkou. Ve výzbroji armád se vždy používal způsob, jak nepřítele oklamat a pokud možno ušetřit skutečnou techniku. Navíc šlo i o psychologický efekt - když byl pozorovacím letounem spatřen například celý tankový pluk, tedy zhruba čtyřicet tanků, mohl protivník zcela měnit dění na bojišti, odklánět pěchotu, nebo se i stáhnout s vidinou možných vysokých ztrát.

Tehdy ale šlo většinou o dřevěné makety. K dispozici nebyla termovize a další, pokročilá pozorovací technika, dnes by takto primitivní způsob zmatení nepřítele neuspěl.

„Měsíčně dokážeme vyrobit desítky kusů vojenské techniky, podle zadání. Objednávky máme vesměs ze zemí NATO, ale víme, že se naše klamné cíle používají i na nedalekém bojišti. Tam nedodáváme napřímo, ale prostřednictvím jiných zemí, které naše výrobky dodávají například formou daru,“ říká Fresser.

Klamné cíle ale pomáhají například i při výcviku. Posádky letadel, ale i obsluha dronů, se učí rychlé a přesné identifikaci cílů a dopravit na místo cvičení rozsáhlou, vojenskou techniku, tedy tanky, či třeba bojová vozidla pěchoty, je logisticky náročné a drahé.

„Dopravit třeba tank přes půlku republiky je velmi drahé z hlediska pohonných hmot a opotřebení. Z pohledu daňového poplatníka se pořizovací cena této naší kopie vrátí během jednoho cvičení,“ zamýšlí se Fresser.

Po vybalení je tank nafouknut v řádu desítek sekund.

Ceny nafukovacích maket začínají na 10 tisících dolarů (zhruba čtvrt milionu korun), u větší techniky mohou dosáhnout až stovek tisíc dolarů, tedy milionů korun. Nejde totiž jen o torzo, které se vyrábí ze syntetického hedvábí, ale i již zmíněný důmyslný systém, který dokáže oklamat termokamery.

V plášti jsou navíc i kovová vlákna, takže návnady vykazují stejný radarový obraz jako skutečná technika. Tyto nafukovací klamné cíle jsou odolné proti poškození. Ani dvaceticentimetrová díra neohrozí jejich výsledný tvar a model nesplaskne.

Z dlouhodobého hlediska tak jde o cenově přijatelný prostředek pro zefektivnění výcviku, ale i v případě konfliktu navázání drahých prostředků nepřítele, typicky raket, na nafukovací atrapy, které stojí zlomek ceny skutečné techniky.