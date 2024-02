Staré Tesco v Brně čeká na podzim demolice, nová čtvrť vyroste za sedm miliard

Investor záměru, developerská skupina Crestyl, nově pro Dornych získal stavební povolení. „Je pro nás milníkem v přípravě celého projektu. Nyní řešíme výběrová řízení na zhotovitele. Do léta bychom se tak chtěli se všemi přípravami významně posunout, zároveň nechceme zavírat stávající obchody předtím, než budou stavbaři připraveni pustit se do práce,“ uvedl ředitel rozvoje firmy Crestyl Jaromír Krb.

Obchody zavřou až krátce před započetím bourání. „Dokončení nového projektu se očekává přibližně za tři roky od zahájení demolic,“ upřesnil Krb. Než dělníci pošlou k zemi celou budovu a prostor zcela vyklidí pro stavbu, potrvá to několik měsíců.

Nový projekt zahrnuje šest rozmanitých budov se sedmi až osmi podlažími. Poslouží pro nájemní bydlení, kanceláře, restaurace, obchody i služby – konkrétně vznikne 186 bytů, 26 tisíc metrů čtverečních pro kanceláře a 27 tisíc pro retail. Prostor mezi objekty zaplní částečně zastřešené a volně přístupné náměstí.

Zachována má být lávka pro pěší mezi stávajícím Tescem a Obchodním centrem Vaňkovka. „Počítáme se zajištěním průchodů po celou dobu stavby. Po nějakou dobu povede cesta pro pěší blíže k ulici Dornych, ale platí, že bude trvale zachován přístup na lávku směrem k Vaňkovce,“ informuje Ondřej Micka, mluvčí společnosti Crestyl.

Celou budovu přiléhající k ulici Dornych obsadí klinika EUC, jež je prvním zveřejněným velkým nájemcem. Počítá s množstvím ordinací i dvěma lékárnami. „Zdravotnická skupina EUC má největší síť ambulantních klinik v Česku,“ podotkla Lenka Preslová, obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti v Crestylu.

S dalšími velkými nájemci pro kanceláře i obchody developer jedná. „Dosavadní zájem z jejich strany nám potvrzuje, že Dornych bude jedinečným projektem, který nabídne unikátní kombinaci různých druhů využití a vdechne nový život tomuto území v centru města,“ řekla Preslová.

Investor slibuje zcela jedinečný rozsah gastroslužeb na ploše pět tisíc metrů čtverečních. Kromě samostatných provozů má vzniknout moderní „tržnice“ zahrnující restaurace, bistra či kavárny.

„Tento koncept znamená konec dohadům o tom, do jakého typu restaurace kdo chce jít, protože u jednoho stolu si každý přijde na své chutě bez ohledu na to, s kým na snídani, oběd nebo večeři vyrazí. V rámci Dornychu chceme zahrnout širokou škálu kulinářských konceptů – různá bistra, restaurace, bary, kavárny, foodtrucky, klasické hospody, ale i nabídku jídel do ruky,“ popsala Preslová.

Nový Dornych propojí historické centrum s plánovanou Jižní čtvrtí. V západní části naváže v budoucnu na chystaný nový bulvár vedoucí od nového hlavního nádraží u řeky Svratky. Crestyl náklady na celý projekt vyčíslil na víc než sedm miliard korun.