U vizualizací se nekončí. Tesco zbourají, omšelá stanice dostane novou podobu

MF DNES přináší šest lokalit, jež začnou získávat mnohem příznivější podobu letos, nejpozději příští rok. Za tato místa se tak Brňané už brzy nebudou muset stydět.

1 Místo Teska moderní čtvrť

Budova někdejšího Prioru postavená v 80. letech dodnes dominuje jižnímu okolí hlavního nádraží. Pomník brutalismu, kam chodilo nakupovat několik generací, už ale léta zaostává za novými nákupními centry.

Kdysi moderní dům má i proto svůj osud už zpečetěný. Uvnitř je sice obchodní centrum Dornych, to však odpočítává poslední měsíce do uzavření. Developer Crestyl jej zboří.

Termín ještě nezná. Stále totiž čeká na stavební povolení, jeho získání odhaduje na půlku roku. „Teprve následně můžeme přesně určit, kdy dojde k uzavření stávající budovy a její demolici,“ podotýká mluvčí Crestylu Ondřej Micka s tím, že odhad zní přelom roku.

Na jejím místě vyroste nová čtvrť Dornych s centrálním náměstím lemovaným šesti samostatnými objekty. Území poslouží jako brána do nové lokality Trnitá, jež nabídne domov, práci i zábavu pro víc než 30 tisíc lidí. Celý záměr má být hotový do tří let od začátku prací.

2 Lokalita u „hlavasu“

Ke starému Tesku se lidé ze severu dostanou nevzhledným podchodem pod nádražím. Denně jím projde asi 30 tisíc lidí. Nedávno svitla naděje na kompletní modernizaci. Zatímco hlavní chodba ústící k Tesku se má opravovat příští rok, plán na přeměnu hlavního vestibulu brzdil soudní spor. Město jej ale vyhrálo, a může proto nachystat opravu.

Část lokality u hlavní vlakové stanice ve městě se pomalu mění už nyní. Na začátku března se dělníci pustili do přestavby přednádraží. Uzavřeli část chodníku a souběžnou silnici mezi Masarykovou ulicí a obchodním domem Letmo. Vytvoří tam pěší zónu s vjezdem pouze pro dopravní obsluhu. Mezi chodníkem a nástupištěm zmizí zábradlí.

Běžní řidiči už neprojedou z Benešovy na Nové sady. U nádražní budovy bude platit zákaz odbočení do Benešovy. I tam průchod usnadní odstranění části bariér. Pro chodce vznikne v přednádraží mnohem příznivější prostor, skončit má zmatené proplétání se mezi auty.

3 Třímiliardové nádraží

Jako o několik desetiletí zpět si musí připadat cestující na nádraží v Králově Poli. Budova z 50. let je omšelá, přívětivě nepůsobí její vnitřek a lákavým místem není ani okolí. O rekonstrukci stanice se uvažuje přes deset let. A příští rok k ní železničáři konečně přistoupí, i když se do ní měli původně pustit letos.

„Pokud vše půjde podle plánu, v závěru letoška by mohly začít přípravné práce s tím, že hlavní stavební činnost bude v následujících dvou letech. Dokončení je v plánu v závěru roku 2025,“ sdělil mluvčí Správy železnic Pavel Tesař.

Investice za téměř 2,9 miliardy se zaměří i na rekonstrukci nádražní budovy. Na nástupiště bude nově bezbariérový přístup. Průchod z přednádražního prostoru železničáři vyrazí i na druhou stranu, do Myslínovy, kam cestu ulehčí nová lávka přes Ponávku.

Město plánuje později postavit vedle nádražní budovy parkovací dům. Hudbou budoucnosti jsou úpravy prostoru před nádražím včetně smyčky tramvají. Studie je hotová, místo ale zatím zůstane beze změn.

4 Síň obnoví i s okolím

Přes patnáct let byla spíš strašákem než důstojným místem rozloučení se zesnulými. Smuteční síň v Židenicích, postavená podle návrhu architekta Ivana Rullera, jen chátrala a hyzdila okolí. Stále ještě ostudný objekt se dočká opravy, která začne co nevidět.

Židenická radnice čeká na poslední peníze z magistrátu, které zastupitelé odmávnou v dubnu. Poté se dělníci pustí do prací za asi 35 milionů korun. Většinu uhradí město, jež přitom před lety rozhodlo o zboření síně kvůli příliš nákladné rekonstrukci.

Správa hřbitovů už navíc upravuje okolí síně. Popraskané chodníky vymění za nové. Přidá kolumbárium, vytvoří rozptylovou louku. „Zhruba za rok a půl bude místo v úplně novém hávu,“ hlásí starosta Židenic Petr Kunc (nez.).

5 Torzo polikliniky zmizí

Hlavně při příjezdu vlakem na hlavní nádraží z jihu zavadí tisíce cestujících pohledem o nikdy nedokončenou železniční polikliniku vedle řeky Svratky. Torzo budovy hyzdí místo už přes tři desítky let.

Nejpozději v příštím roce půjde k zemi, město už má povolení k demolici. V místě má vzniknout coby součást ochrany proti velké vodě rozlehlý povodňový park s novým ramenem řeky plným meandrů, jež pomohou se zadržováním vody.

6 Nový parkovací dům

Stovky řidičů ještě před pár týdny využívaly velké parkoviště u výškových budov Šumavská Tower. „Daní“ za bezplatné odstavení auta jim byla nezpevněná plocha plná obřích výmolů, které při nepozorném průjezdu mohly poškodit podvozek nebo i vyvrátit kolo. Nově tam dělníci začali stavět parkovací dům, hotový bude za rok.