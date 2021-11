Tisíce nových stromů obnoví tornádem zničené lesy. Výsadbě předchází úklid

Při příjezdu do Hodonína, kde dřív rostl hustý porost, byla ještě nedávno jen planina. Teď už jsou tam ale připravené malé ploty. Oddělují jednotlivé plochy pro mladé stromky.



Sedmdesát tisíc sazenic v Hodoníně postupně vysadí podnik Lesy Horňácko sídlící v Rohatci. Jde o duby, javory, lípy a habry. Tedy druhy patřící do lužního lesa.



„Výsadba stromků v oplocenkách začala před pár dny a bude pokračovat i na jaře příštího roku,“ potvrdila Tereza Kleinerová z oddělení péče o městskou zeleň.



Pracovat se bude na ploše asi 10 hektarů. Prozatím. Poškozen byl totiž téměř čtyřnásobek plochy pod správou podniku, mohutná výsadba tak bude nezbytná i v následujících letech.

I když prázdné plochy, které tornádo doslova „vyčistilo“ od všeho zeleného, nahrávaly k různým úvahám o jejich využití, starosta je odmítá.



„Pokud se týká poškozeného lesa, nikdy jsme neuvažovali ani neuvažujeme, že by se tam stavěly domky nebo se pozemky prodávaly developerům,“ vyvrátil Libor Střecha (PRO Hodonín) fámy, které bezprostředně po tornádu začaly městem kolovat.

Lesní dělníky tak lidé kolem Hodonína uvidí ještě mnohokrát. „Není možné vysadit všechny sazenice najednou. V lese nemají být všechny stromy stejně staré. Výsadba se tak bude postupně doplňovat,“ říká mluvčí radnice Josef Horníček.

Státní lesy začnou napřesrok

Z některých míst, kde má vyrůst nový les, se ještě odstraňují pařezy. A také nepořádek, který tu zůstává po tornádu a jejž sem vítr neustále přináší. Kousky igelitů, plastů nebo polystyrenu by mohli vysbírat dobrovolníci.



Ty město hledá prostřednictvím sociálních sítí. A zvažuje, že uspořádá jednorázovou akci, při které by se měly plochy úplně vyčistit, aby se na nich mohlo bez problémů sázet.

Ještě komplikovanější práci má podnik Lesy České republiky. Tomu živel nalomil, zlomil nebo vyvrátil na 130 hektarech asi 28 tisíc stromů. V katastrech Hodonín, Mikulčice, Lužice, Ratíškovice a Rohatec byl kvůli riziku pádu stromů dlouho vyhlášen zákaz vstupu do porostů. A stále se tu pracuje.

„Zatím odstraňujeme zlomené a vyvrácené stromy včetně klestů. Většina prací by měla skončit do konce roku,“ říká mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Sázet se začne až napřesrok.

„S obnovou lesů počítáme v příštím roce na asi 60 hektarech. Budeme sázet směs dřevin, převážně duby, ale také lípy, javory nebo borovice, tedy dřeviny vhodné pro tamější klima i stanoviště,“ upřesňuje mluvčí. V roce 2023 chtějí Lesy ČR obdobným způsobem v zalesňování pokračovat na zbývajících 70 hektarech.

Stromy vrací i do ulic

Nepracuje se ale jen mimo město. Konkrétně v Hodoníně se stromy budou postupně vracet i mezi domy. Vrátit zelenou tvář městu – především tedy jeho části Bažantnice – ale bude trvat dlouho.



Výsadba je tu rozplánována do tří let. První fáze vypukne už příští týden. Do obnovy zeleně se v komunitní akci můžou zapojit i místní lidé. Ve středu 17. listopadu se pustí do první společné výsadby stromů ve vnitroblocích mezi ulicemi I. Olbrachta, U Červených domků, P. Jilemnického, Křičkova a Erbenova. Do ulic mají společně vrátit přes 70 stromů.

A v přípravě je například i obnova centrálního parku v Hruškách, který tornádo doslova smazalo z povrchu. Původní stromy tu téměř neexistují.



Nové se mají sázet už na jaře příštího roku. Obnovu dostali na starost studenti Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici. Jejich práce bude unikátní v zadání, se kterým se zatím v Česku krajinářští architekti běžně nesetkávají.

„Studenty vlastně trénujeme na věci spojené s klimatickou změnou, což jsou v podstatě nové výzvy krajinářské architektury založené na posledních poznatcích práce s takzvanou modro-zelenou infrastrukturou, jako je zasakování vody, udržení vody na stanovišti nebo práce s případnými přebytky vody, co spadnou v jednom okamžiku,“ uvedl Přemysl Krejčiřík ze zahradnické fakulty, který projekt vede.