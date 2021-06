Kácí to les! My nemáme zeď! Pár dnů po tornádu se objevila další videa

„Taťko, pojďme se schovat do sklepa, prosím,“ volá syn na otce, který natáčí ze zavřeného okna přicházející bouři. Vzdušný vír nese kusy střech i dalších předmětů. To zachycuje půlminutové video, které natočil muž z jižní Moravy.

„Ony lítají střechy!“ křičí syn. Tornádo se rychle přibližuje i k jejich domu. Po necelých třiceti sekundách prchají se ukrýt před ničivou bouří do sklepa a video končí.

Následně autor videa Martin Nespor umístil na Facebook také druhý video. Otevírá pohled na zdevastovaný interiér. Je to spoušť. Okna jsou vysklená a v pozadí je vidět také zničený sousední dům. „My máme rozbitý barák a taky sousedi,“ říká ve videu syn.

To ještě netuší, že přišli o celou stěnu v místě, kde byl před katastrofou obývací pokoj. „Dívej se, my nemáme zeď! To snad není možné,“ komentuje situaci Martin Nespor.

„Davi, na vrch ani nechoď,“ apeluje otec na svého syna a rozhlíží se po zpustošeném domě. „Tebe to skoro zavalilo,“ dodává syn a obrací se na otce.

Když máte před barákem les, který najednou zmizí….

„Když máte před barákem les, který najednou zmizí….“ napsala na Twitteru obyvatelka Hodonína Zuzana. Tam navečer zasáhlo krupobití se silnou bouří, která trhala střechy.

„Ježiši kriste! Běž od toho okna,“ říká v minutovém videu žena. Za okny domu pozorují les, který se během několika sekund kácí k zemi. Tornádo se mezitím rychle přibližuje.

Najednou je na videu tma. „Pojď sem!, Běž,“ ozývá se z videa. „Já se bojím,“ křičí někdo na závěr.

Největší škody na majetku jsou v obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. K demolici je na jihu Moravy určeno přes sto domů. Tornádo na jižní Moravě si vyžádalo i šest lidských životů.